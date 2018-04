So gehen Low-Budget-Ferien bei den Hemsworths

Sie könnten sich die teuersten Luxus-Ferien leisten. Doch statt in einem piekfeinen Hotel einzuchecken, verzichten Chris Hemsworth (34), Ehefrau Elsa Pataky (41) in ihren Ferien lieber auf jeglichen Schnickschnack und gehen mit ihren Kids daheim in Australien campen.

Tagsüber wird gesurft und seilgesprungen, abends Fleisch an der offenen Feuerstelle grilliert. Selbstverständlich alles stilgerecht barfuss und in Badehosen.

Auf Instagram gibt die Schauspieler-Familie Einblick in ihr simples Camping-Leben – wir zeigen das Ferienalbum in der Bildstrecke oben.

