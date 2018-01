Der Enkel von Muhammad Ali modelt jetzt

Boxlegende Muhammad Ali (aka The Greatest of All Time – 2016 im Alter von 74 Jahren verstorben) hat Geschichte im Sport geschrieben und viele Fans betrauern noch heute seinen Tod. Doch nun gibt es ein neues Licht, das aus seinen Reihen erstrahlt – sein Enkel Biaggio Ali Walsh.

Biaggio ist nicht nur sportlich, sondern auch gutaussehend, wie sein Instagram-Profil beweist. Die Modelagentur Wilhelmina Models hat den Footballer entdeckt und kurzerhand unter Vertrag genommen – ein echter Erfolg für den 20-Jährigen.

So heiss ist der Enkel von Muhammad Ali

