Jolie nimmt ihre Kinder mit ins Flüchtlingscamp

Wenn man ein Kind aufzieht, stellt man Regeln auf – manche Eltern sind strenger, manche weniger. Das ist bei berühmten Menschen, die Nachwuchs grossziehen, nicht anders. Am unteren Ende der Strenge-Skala rangieren bei den Promi-Eltern Will (49) und Jada Smith (46). Ihre drei Kinder sollen ganz ohne Regeln aufgewachsen sein – sie sollten von Anfang an lernen, für sich selber verantwortlich zu sein, so die smithsche Erziehungsmaxime.

Umfrage Welche der Methoden finden Sie am merkwürdigsten? Definitiv die Schläge auf den Po. Das sollte man bei keinem Kind machen.

Nur ein Geschenk finde ich viel zu hart.

Diese strikte Ernährung ... das kann doch gar nicht gesund sein.

Die Bettzeiten sind meiner Meinung nach viel zu streng!

Die No-Regel-Regel der Smiths finde ich merkwürdig.

Nacktfotos von der Mutter im Haus? Ein absolutes No-Go.

Das Schämieggeli.

Die beschränkte TV-Zeit.

Ich finde alle Regeln völlig okay.

Ich würde meine Kinder nie mit in ein Flüchtlingslager nehmen.

Doch die Smiths sind nicht die einzigen Berühmtheiten, die bei der Kindererziehung zu eigenwilligen Methoden greifen. So hat Angelina Jolie (42) vergangenen Sonntag zwei ihrer Teenager mitgenommen, als sie ein Flüchtlingscamp besuchte, um den Menschen vor Ort zu helfen.

