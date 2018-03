So schnell werden Sie die Kardashians nicht los

Nach North (4) und Saint (2) erblickte Anfang des Jahres das dritte Kind namens Chicago von Kim Kardashian und Kanye West (40) dank einer Leihmutter das Licht der Welt. Im Interview mit dem US-Magazin «Elle» verrät die dreifache Mutter nun, ob ihre Familienplanung mit dem jüngsten Zuwachs abgeschlossen ist.

«Mein Zuhause und mein Herz fühlen sich momentan richtig voll an, in bestem Sinne», gesteht die Reality-Queen. Vier Kinder wären aber das Maximum. Die 37-Jährige glaubt nämlich nicht, dass sie «mehr bewältigen kann».

Wegen traumatischer Erlebnisse bei der Geburt ihrer ersten beiden Kinder — die Plazenta steckte fest, ein Umstand, an dem manche Frauen bei der Geburt sterben — hatten sich Kanye und Kim bei ihrem dritten Kind für eine Leihmutter entschieden.

2018 ist das Jahr des Kardashian-Nachwuchses

Kim ist nicht die einzige Kardashian, die fleissig die nächste Generation heranzieht. Ihre Halbschwester Kylie Jenner (20) hat in diesem Jahr ebenfalls ein Kind geboren. Am 1. Februar kam ihre Tochter Stormi Webster auf die Welt. Vater der Kleinen ist Rapper Travis Scott (25). Und auch Khloe (33) erwartet gemeinsam mit ihrem Freund Tristan Thompson (27) in den nächsten Wochen ihren ersten Nachwuchs.

Kourtney Kardashian (38) hat mit ihrem Ex-Mann Scott Disick (34) bereits die drei Kinder Mason (8), Penelope (5) und Reign (3). Seit etwas mehr als einem Jahr ist ihr Bruder Rob Vater einer Tochter namens Dream; seine Ex Blac Chyna (29) ist die Mutter.

Grossmutter und Manager Kris Jenner

Somit zählt die Familie bald neun Erben, die das erfolgreiche Imperium in der Zukunft übernehmen werden. Mit Kris Jenner (62) hat der Nachwuchs auch jetzt schon einen möglichen Gramager – Grossmutter und Manager –zur Seite, die es geschafft hat, aus Sex-Tapes, Scheidungen und dem Beauty-Wahn ihrer Kinder Kapital zu schlagen.

Vor ungefähr zehn Jahren hat alles mit einer TV-Show begonnen, mittlerweile ist daraus längst ein Millionen-Imperium geworden. Und die nächste Generation steht bereits in den Startlöchern, um die Familie weiter auf Erfolgskurs zu lenken.

Doch wie sieht die nächste Generation der Kardashians aus und welchen beruflichen Weg könnten sie einschlagen? Die Antworten finden Sie in der Bildstrecke.

