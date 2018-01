So verabschieden sich die Stars in den Dschungel

Zum zwölften Mal haben zwölf (mehr oder minder) prominente Menschen aus Deutschland ihre Koffer gepackt, um im australischen Dschungel 15 Tage lang gegen ihren inneren Schweinehund zu kämpfen, an ihre Grenzen zu gehen und neue kulinarische Erfahrungen zu machen. Als Lohn für die Strapazen winkt am Schluss die Dschungelkrone und damit hoffentlich ein kleiner Aufstieg auf der Karriereleiter.

Umfrage Welchen persönlichen Gegenstand würden Sie mit ins Dschungelcamp nehmen? Feuchtes WC-Papier.

Schnaps und Zigaretten.

Einen Pamir.

Mein Wasserbett.

Einen Helikopter zum Rausfliegen.



Am Freitagmorgen wurden die Kandidaten aus dem noblen Versace-Hotel an der australischen Gold Coast abgeholt und per Helikopter ins Camp geflogen. Vorher setzten (fast) alle noch einen letzten Post auf Social-Media ab, den wir Ihnen nicht vorenthalten möchten.

Was die Dschungelcamper zum Abschied posteten und welche persönlichen Gegenstände sie mit ins Lager brachten, sehen Sie in der Bildstrecke.

«Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» startet am Freitagabend um 21.15 Uhr auf RTL.

Kandidat und «DSDS»-2012-Zweiter Daniele Negroni hat den 20-Minuten-Lesern einen persönlichen Abschiedsgruss aus dem Versace-Hotel geschickt:

(lme)