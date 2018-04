So verdienen die Royals Milliarden

Zukunftssorgen muss sich die britische Königsfamilie auf jeden Fall keine machen. Wie das «Forbes»-Magazin im Jahr 2017 berichtete, wird das Gesamtvermögen der Royals nämlich auf stolze 88 Milliarden Dollar (umgerechnet 83 Millarden Franken) geschätzt.

Vergleicht man das Vermögen der Familienmitglieder miteinander, so tanzt – wenig überraschend – Queen Elizabeth als Grossverdienerin aus der Reihe. Die 91-Jährige ist die reichste Person im britischen Königshaus – und das bei Weitem.

Immobilien und Kronjuwelen

Nachdem die Monarchin und ihre Angehörigen aber keine durchschnittlichen Jobs nachgehen, stellt sich die Frage: Wie verdienen sie eigentlich Geld?

Ein Grossteil der königlichen Familie lebt von Stiftungen, wie etwa dem Crown Estate. Die gehört dem regierenden Monarchen und Immobilien wie den Buckingham Palace umfasst. Die Monarchie alleine besitzt zudem Milliarden Franken an Immobilien, wie zum Beispiel Balmoral Castle, wo die Königin jährlich ihre Sommer verbringt, The Savoy in London sowie eine Pferderennbahn.

Zudem besitzt die Königsfamilie, besser gesagt die Krone, eine der grössten Kunstsammlungen der Welt und wertvolle Kronjuwelen. Diese gehören der Monarchin in seiner Eigenschaft als Staatsoberhaupt, sind aber nicht dessen Eigentum und können daher nicht verkauft werden.

Hochzeit und Baby lassen die Kasse klingeln

Auch ihre Beliebtheit zahlt sich aus: Diverse Merch-Produkte bringen den Royals rund 1,7 Milliarden Franken jährlich ein. Im Jahr 2018 dürfte es mit der Ankunft des dritten Kindes von Herzogin Kate (36) und Prinz William (35) sowie der Hochzeit von Meghan Markle (36) und Prinz Harry (33) etwa mehr werden.

