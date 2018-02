Sie sind das jüngste Superstar-Paar

Seit Anfang Jahr rätseln die 14 Millionen Instagram-Follower von Millie Bobby Brown (13), ob sie mit Sänger Jacob Sartorius (15) zusammen sei. Nun haben sich die zwei jungen Stars gegenseitige Valentinstagsgrüsse geschickt, was eine eindeutige Bestätigung der Romanze ist. Millie und Jacob sind damit Insta-offiziell.

Da stellen sich einige Fragen, allen voran, wer denn der Junge an der Seite des «Stranger Things»-Lieblings genau ist. Und wie gehen sie mit ihrer jungen Liebe im Rampenlicht um? Hier sind die Antworten.

Wer ist Jacob Sartorius?

Millie Bobby Brown ist mit «Stranger Things» zum Megastar geworden, wurde für den SAG- und den MTV-Award nominiert und macht Fotos mit Stars wie Drake (31). Bei ihrer zweiten Hälfte ist dies ein wenig anders – zumindest in der Schweiz hat man noch nicht wirklich viel von Jacob Sartorius gehört.

Bekannt wurde er 2014 durch Vines und die Musical.ly-App, auf dem er Playback-Videos gepostet hat. 2016 machte er sein musikalisches Debüt mit der Single «Sweatshirt». Damit schaffte er es auf Platz 90 der Billboard Top 100.

Der in Oklahoma aufgewachsene Teenie ist mittlerweile ein gefeierter Sänger, der vor einem Jahr sein erstes Album «The Last Text» rausgebracht hat und bereits zweimal auf US-Tour war. Sein grösster Hit ist «Sweatshirt», den er für das Album neu aufgenommen hat. Ausserdem mag er Schokoladenmilch, wie er in seiner Instagram-Bio verrät.

Die Geschichte ihrer Liebe

Wie sich kennen gelernt haben, ist unklar. Gerüchte fingen an zu kursieren, als Jacob im Dezember 2017 Liebesbekundungen auf Twitter postete, die Millie allesamt gelikt hat.

«Ich denke viel besser über die Zukunft, wenn du darin vorkommst», war einer der Posts, die Jacob im Januar dieses Jahres ohne Adressaten abgesetzt hat. Das nächste Indiz war ein Teddybär, für den sich die Schauspielerin auf Instagram bedankte, ohne zu sagen, bei wem – Jacob kommentierte allerdings mit «Gern geschehen».

Die definitive Bestätigung der jungen Romanze postete Millie nun auf Twitter und Instagram, als sie anlässlich des Valentinstags Jacob einen schönen Tag wünschte – unmissverständlich versehen mit einem Emoji-Herzen.

Ihre gemeinsame Reichweite

Da beide Teenager trotz ihres zarten Alters bereits Megastars in ihren Metiers sind, haben sie natürlich auf Social Media eine entsprechende Reichweite. Millie beispielsweise hat allein auf Instagram über 14 Millionen Follower, Jacob kommt auf derselben Plattform auf nicht ganz 9 Millionen. Zusammengenommen folgen ihnen auf Instagram, Twitter und Musical.ly über 44 Millionen Menschen, die regelmässig Updates aus dem Alltag der beiden erhalten.

So süss sind sie auf Social Media

Als Kinder ihrer Zeit lassen Millie und Jacob ihre Fans auch daran teilhaben, wie die Beziehung voranschreitet. Zurzeit sind sie eindeutig im zuckersüssen Frisch-verliebt-Modus und posten gegenseitige Liebesbekundungen. So etwa, als Millie sich via Instagram für einen geschenkten Teddybären bedankte.

Jacob streut gern süsse Kommentare an die Adresse seiner Freundin in seinen Twitter-Feed. Beispielsweise schreibt er, dass ihr Lächeln die ganze Welt erstrahlen lasse.

Oder dann das Bild, das er vergangene Woche gepostet hat: Darauf ist zu sehen, wie die beiden unter einem grossen Schirm durch den Regen stapfen, Jacob legt sanft seine Hand auf Millies Rücken. Dazu schreibt er: «Lasst es regnen.»

Das denken die Fans über das Paar

Wie es bei berühmten Leuten nun mal ist, wird auch die Beziehung von Millie und Jacob von den Fans auseinandergenommen und kommentiert. Viele freuen sich über die junge Liebe.

Einige Fans der beiden Teenager-Stars finden allerdings, dass man die beiden jetzt einfach mal in Ruhe lassen soll. «Es sind beide Kinder, lasst sie machen, was sie wollen», schreibt beispielsweise Userin ItsJustHedy.

im seeing a revival in the jacob sartorius bullying community bc of the millie bobby brown rumours and i aint likin it



they both kids



let em do what they want



jacob may be cringy but we were all cringy at one point or another



⭐️dont bully children⭐️