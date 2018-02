So wächst die Tochter von Kylie Jenner auf

Seit sie neun Jahre alt ist, steht Reality-Star Kylie Jenner im Rampenlicht und ist Teil der Kardashian-Vermarktungs-Maschinerie. Mit einem geschätzten Gesamtvermögen von 4,8 Millionen Dollar ist die 20-Jährige neben Kim Kardashian (38) eine der erfolgreichsten Töchter von Momager Kris Jenner (62).

Umfrage Wären Sie auch gerne so luxuriös aufgewachsen? Auf jeden Fall. Tolle Autos, schöne Häuser und ganz viel Geld.

Kylie Jenner hat ein Kind?

Nein, Geld ist nicht alles.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Dass ihr Leben so ganz anders ist als das ihrer Normalo-Altersgenossen, ist somit klar. Und auch ihre Tochter (Name weiterhin unbekannt – Flower könnte sie heissen), die am 1. Februar geboren wurde, wird in einer Welt voller Gadgets, Mode, und sonstigem Luxus – und Kameras – aufwachsen.

Wir haben das Schwangerschafts-Video, das Kylie zur Verkündung der Geburt ihres ersten Kindes auf Youtube veröffentlichte, zum Anlass genommen, um herauszufinden, was die Kleine erwartet. Nachzulesen in der Bildstrecke.

Hier sehen Sie ein paar Ausschnitte aus dem Doku-Video über Kylies Schwangerschaft und das Jenner-Scott-Baby.



(kao)