Stefanie Giesinger schickt Videogruss aus dem Spital

Das deutsche Model Stefanie Giesinger (21) musste sich wegen ihrer Malrotation (Störung der Drehung des Darms) operieren lassen. Das teilte sie vor zwei Tagen in einer Videonachricht ihren Instagram-Followern mit. Um ihre besorgten Fans nicht im Ungewissen zu lassen, meldete sich Giesinger am Freitag nach der Operation mit einem Videogruss aus dem Spital, den Sie oben sehen.

Auf Instagram postete sie zudem ein Bild, wie sie im Spitalbett liegt und ihre Narbe auf dem Bauch entblösst. Sie schreibt darunter: «Um es kurz zu machen: Ich habe es geschafft.»

Das Model spricht seit Jahren offen über ihre Gesundheit und über die Malrotation. Als sie vor vier Jahren Teilnehmerin in der neunten Staffel von «Germany's Next Topmodel» war, machte sie publik, dass sie an der Erbkrankheit Kartagener-Syndrom leidet; eine Folge davon kann besagte Malrotation im Verdauungsapparat sein.

