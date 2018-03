Stefanie Giesinger zoomt an ihre Riesen-Narbe ran

Am 9. März wurde Stefanie Giesinger (21) in Berlin operiert. Ihre Fans lässt sie seither auf Instagram mit regelmässigen Updates an der Genesung teilhaben. In neuen Videos zeigt sie ihre rund zehn Zentimeter lange, mit groben Stichen genähte Narbe – Vorsicht: Der Anblick ist nichts für zarte Gemüter!

«Leute, ist es nicht verrückt, wie schnell sich Haut erholen kann?», fragt sie in die Handykamera. Dann zieht sie ihren Pulli hoch und zoomt an die heilende Wunde heran, während sie weiter sinniert: «Ist es nicht komisch, dass jemand da seine Hände reingesteckt hat? Ich meine, da waren Hände drin!»

«Ich muss mir die Zeit nehmen»

Auch wenn der Heilungsprozess gut voranschreitet: Für das Model hat Erholung nach wie vor erste Priorität. Sie vermisse die Arbeit und das Reisen – zumal sie in letzter Zeit nie mehr als eine Woche zu Hause gewesen sei. Aber sie weiss: «Ich muss mir die Zeit nehmen.»

Gut, dass sie da während ihrer Sofa-Tage ihren Freund, den britischen Youtuber Marcus Butler (26), stets an ihrer Seite weiss. Giesinger hat die Erbkrankheit namens Kartagener-Syndrom, bei der sich Organe im Körper spiegelverkehrt oder gedreht anordnen.

