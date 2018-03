Giesinger kann weder allein essen noch gehen

Das deutsche Model Stefanie Giesinger kann zurzeit ohne Hilfe nicht gehen oder essen. Beim Gehen greifen ihr Freund Marcus Butler (26) und Fotograf Jannik Stutzenberger unter die Arme und Stefanies Mutter füttert sie mit Essen. Die 21-Jährige erholt sich gerade im Spital von einer Operation, die sie am Freitag wegen ihrer Malrotation (Störung der Drehung des Darms) hatte.

Dabei will die Influencerin das Positive an ihrer Situation sehen. Sie nutzt Instagram, um ihren 3,1 Millionen Followern mitzuteilen, wie dankbar sie für die Unterstützung der «Engel von einem anderen Planeten» ist. Damit meint sie Freund Marcus und Fotograf Jannik. Unter ein Foto mit den beiden schreibt sie: «Meine Liebe für euch kann ich nicht in Worte fassen.»

Wie Stefanie Giesinger mit ihrer Erholung vorwärtskommt, sehen Sie im Video oben.

