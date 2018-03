Polizei ermittelt gegen Pippas Schwiegervater

Die französische Justiz hat wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung einer Minderjährigen ein Ermittlungsverfahren gegen den Schwiegervater von Pippa Middleton, David Matthews, eingeleitet. Wie am Freitag aus Justizkreisen in Paris verlautete, wurde Matthews am Dienstag in Gewahrsam genommen und verhört. Am Donnerstag sei das Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Matthews sei unter Auflagen auf freien Fuss gekommen.

Die Ermittlungen betreffen den Angaben zufolge mutmassliche Vorfälle aus den Jahren 1998 und 1999. Eine Klage sei im vergangenen Jahr eingereicht worden. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Zuerst hatte der französische Radiosender Europe 1 über den Fall berichtet.

Im Fokus der Öffentlichkeit

Pippa Middleton ist die Schwester von Herzogin Catherine, der Ehefrau des britischen Prinzen William. Sie geniesst spätestens seit der Hochzeit von Kate und William, bei der sie ein Aufsehen erregendes Kleid trug, grosse mediale Aufmerksamkeit.

So wurde auch ihre Hochzeit im Mai 2017 mit dem Hedgefonds-Manager James Matthews von der Öffentlichkeit aufmerksam verfolgt. Ihr Schwiegervater David Matthews ist ein wohlhabender Finanzmanager und ehemaliger Rennfahrer.

(nag/afp)