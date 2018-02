Waren Jennifer und Justin gar nie verheiratet?

In ihrem Statement vom Freitag teilten die Schauspieler Jennifer Aniston (49) und Justin Theroux (46) mit, dass sie ihre Trennung öffentlich machten, um der «Klatsch-Industrie keine Gelegenheit für Spekulationen und Erfindungen» zu geben. Sie wollten, dass «die Leute die Wahrheit hören».

Umfrage Was gab Ihrer Meinung nach den Ausschlag für die Trennung von Jennifer Aniston und Justin Theroux? Die Paparazzi, bestimmt.

Seine Mini-Wohung, das ist doch kein Leben für einen Superstar.

Die Distanz.

Ihr Freiheitsdrang.

Naomi Watts.

Ich verspüre gerade grosse Lust auf Pizza.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Nun: Die Tatsache, dass die beiden Hollywood-Stars sich getrennt haben, ist nur ein Teil der Wahrheit. Was Aniston und Theroux offen gelassen haben, ist nämlich eine Begründung, weshalb sie letztlich ihre Beziehung beendet haben. Und das wiederum gibt jetzt eben doch Anlass «für Spekulationen und Erfindungen».

Die am meisten diskutierten Theorien lesen Sie zusammengefasst in der Bildstrecke.

TMZ.com wirft derweil die Frage auf, ob die beiden Stars überhaupt je gesetzlich verheiratet gewesen seien. Gemeinhin wird angenommen, dass sie 2015 auf ihrem Anwesen in Bel Air, einem Viertel in Los Angeles, Hochzeit gefeiert haben.

Gemäss Recherchen der News-Seite gäbe es jedoch keine Urkunde, die das bestätigt. Weiteres Indiz: Noch sei keiner der bekanntesten Scheidungsanwälte in Hollywood-Umkreisen kontaktiert worden. TMZ.com bilanziert: «Es ist möglich, dass die beiden offiziell verheiratet waren. Aber nachdem, was wir herausgefunden haben, ist es genau so möglich, dass es sie es nicht waren.»

Stehen Jennifer und Brad in Kontakt?

Aniston und Theroux hatten sich 2008 bei den Dreharbeiten zum Film «Tropic Thunder» in Hawaii kennengelernt. 2011 wurden sie ein Paar, im August 2015 heirateten sie.

Für Aniston, bekannt geworden mit der 90er Serie «Friends», war es bereits die zweite Ehe. Im Jahr 2000 hatte sie Brad Pitt (54) geheiratet. Die beiden waren eines von Hollywoods glamourösesten Paaren – bis Pitt Schauspielerin Angelina Jolie (42) traf und sich 2005 von Aniston scheiden liess.

Gemäss Mirror.co.uk seien Pitt und Aniston übrigens «in Kontakt». Wie eine Sprecherin von Jennifer Aniston zu Dailymail.co.uk sagt, sei eine Annäherung der beiden allerdings «eine weitere Fabrikation», sie hätten sich die schon «seit Ewigkeiten» nicht getroffen.

(fim/afp)