«Wann lässt dich diese Heuchlerin in Ruhe?»

Es ist längst bekannt, dass hinter den Kulissen von «Sex and the City» keine Harmonie herrschte. Vor allem zwischen Sarah Jessica Parker (52) und Kim Cattrall (61) soll es bereits des Öfteren zu Streit gekommen sein. Nun tragen sie ihren Zwist in aller Öffentlichkeit auf Instagram aus.

«Liebste Kim, meine Liebe und mein Beileid für dich und deine Familie und eine gute Reise für deinen geliebten Bruder», schrieb Sarah Jessica Parker unter ein Posting von Kim Cattrall, mit dem Letztere den plötzlichen Tod ihres Bruders Chris Cattrall (55) vergangenen Sonntag bekannt gegeben hatte.

Cattrall rechnet mit Parker auf Instagram ab

Auf die Beileidsbekundung reagierte ihre Serien-Kollegin allerdings mit harten Worten. Parker solle aufhören, die persönliche Tragödie dafür zu nutzen, um ihr Image vom «netten Mädchen» wiederherzustellen.

In einer unmissverständlichen Nachricht auf Instagram schrieb die 61-Jährige: «Meine Mutter hat mich heute gefragt: ‹Wann wird Sarah Jessica Parker, diese Heuchlerin, dich in Ruhe lassen?› Dass du dich immer wieder meldest, erinnert nur schmerzlich daran, wie grausam du damals warst und heute bist. Falls ich es nicht schon mal deutlich gesagt habe, möchte ich es nun klarstellen: Du bist nicht meine Familie. Du bist nicht meine Freundin.»

Keine BFFs im wahren Leben

Auch dieser Annäherungsversuch ist damit gründlich danebengegangen. Doch Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall sind nicht die einzigen Serien-Freundinnen, die sich hinter der Kamera fast die Augen ausgekratzt haben.

Auch am Set von «Pretty Little Liars», «The Big Bang Theory» oder «New Girl» soll es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Schauspielerinnen gekommen sein.

