Will Ferrell überlebt Horrorcrash auf Autobahn

Will Ferrells Auto wurde am späten Donnerstagabend von einem anderen Auto von rechts abgeschnitten, kam ins Schleudern und überschlug sich auf der Autobahn.

Einem Bericht von «TMZ» zufolge war Will Ferrell gemeinsam mit seinen Kollegen Andrew Steele und Carolina Barlow in einem SUV unterwegs, der von Ferrells langjährigem Fahrer Mark Thompson gesteuert wurde.

Alkohol oder Drogen am Steuer sollen nicht für den Unfall verantwortlich sein. Verhaftungen wurden nicht vorgenommen. Die Untersuchungen laufen derzeit noch.

Die Insassen des SUVs mussten ins Spital gebracht werden. Will Ferrell und Andrew Steele kamen unverletzt davon und wurden bereits wieder entlassen. Barlow und Thompson befinden sich noch unter ärztlicher Aufsicht. Ihr Zustand ist stabil.

