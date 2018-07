Ü-50-Stars entdecken Insta für sich

Julia Roberts (50) hats gerade getan, Dieter Bohlen (64) ebenso und auch Tom Cruise (55) und Nicole Kidman (51) gehören seit kurzem dem Club an: Sie alle sind jetzt ganz offiziell auf Instagram vertreten.

Dabeisein ist in diesem Fall aber nicht alles: Auch wenn sie in ihren Berufen unantastbare Superstars sind, in Sachen Instagram haben die meisten noch keinen Award verdient. Entweder ist die Posting-Kadenz viel zu tief oder der Inhalt zu langweilig und willkürlich. Es gibt aber auch solche, die die Plattform schon profimässig nutzen – und sogar eine neue Leidenschaft für sich entdeckt haben.

In der Bildstrecke oben zeigen wir die ersten Insta-Gehversuche der Ü-50-Prominenz. Und sagen, wer besser noch etwas üben sollte.

