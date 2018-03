Wie schlimm steht es nach der Trennung um Zayn?

So abgemagert wie jetzt war Musiker Zayn Malik noch nie. Paparazzi-Bilder und weitere, die auf Social Media zirkulieren, zeigen seine knochige Figur.

Leidet der 25-Jährige so stark an Liebeskummer, dass ihm der Appetit vergangen ist? Am Dienstag wurde publik, dass er und das Topmodel Gigi Hadid (22) seit Anfang März kein Paar mehr sind.

Einsam und traurig in Miami

Ende Februar soll Malik bereits von seiner Wahlheimat Los Angeles nach Miami geflogen sein, um dort an seiner Musik zu arbeiten. Er war aber allein dort. Gigi war währenddessen an der Paris Fashion Week, wie «The Sun» berichtet.

Die Zeit in Miami scheint den Ex-One-Direction-Sänger sehr einsam gestimmt zu haben. Steckte er bereits dort in einer Krise und ist in ein tiefes Loch gefallen? Er postete viele Videos auf Instagram, in der er traurige Lieder singt und Gitarre spielt: «Killing Me Softly» und «Purple Rain», aber auch eigene, anscheinend spontane Kreationen, die schmerzvoll und bedrückt klingen.

Gigi ist weg, aber ihr Augen-Tattoo bleibt

In Miami fällt der ausgemergelte Körper des Engländers zum ersten Mal auf. Als er an einem sonnigen Tag ohne T-Shirt im Garten des von ihm gemieteten Hauses auftaucht, sieht man seine dünnen Arme und Beine, einen abgemagerten Waschbrettbauch, der fast schon nach innen verkrümmt ist.

Was auffällt: Ein Tattoo von Gigis Augen, das seine Brustmitte ziert. Die zweijährige Liebe mit Gigi ging ihm wohl unter die Haut, die Augen werden für immer über ihn wachen.

Einige Fans machen sich im Netz lustig über das Tattoo von Gigis Augen, das seine Brust ziert. Sie schreiben, dass sich der Sänger doch vorher überlegen sollte, was er sich tätowieren lässt. Denselben «Fehler» machte er schon bei seiner anderen berühmten Ex-Freundin, Little-Mix-Mitglied Perrie Edwards (24): Er liess ihr Abbild auf seinem Arm verewigen.

So zayn got a tattoo of Perrie and then they broke up, then he got a tattoo of Gigi's eyes and now they broke up.. will this man ever learn ?!? — b (@Ltommos91) March 13, 2018

zayn right now because he broke up with gigi and he has a tattoo of gigi's eyes pic.twitter.com/xIKvCZZJdZ — III (@jetblackziams) March 13, 2018

Zayn trying to scrub off the tattoo of Gigi's eyes on his chest like pic.twitter.com/SrXXFoaQDx — luisa (@luisagibsonxo) March 13, 2018



Andere Stars haben sich ebenfalls Tattoos mit Bezug auf ihre Liebsten stechen lassen. (Video: Tamedia/Glomex)

Zayn Malik scheint zudem die Finger nicht von den Glimmstängeln lassen zu können. Auf den Paparazzi-Fotos zündet er sich immer wieder eine Zigarette oder etwas anderes zum Rauchen an. Sein Ausdruck bleibt aber immer derselbe: melancholisch und nachdenklich.

Am Dienstagmorgen postete er ein besonders trauriges Bild bei Instagram. Ob er da bereits die Trennung mit seiner Liebsten preisgeben wollte, sich aber nicht traute? Er schreibt: «Wenn dir das Leben Zitronen zuwirft, fang sie auf, damit sie nicht dein Gesicht treffen.»