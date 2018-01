Zeitung lässt Ed Sheeran sterben

Bei der Bildredaktion der isländischen Zeitung «Morgunblaðið» hat es offenbar eine Verwechslung gegeben. Um den Tod des 82-jährigen verstorbenen Svavari Gunnari Sigurðsson zu illustrieren, wurde ein Foto von Ed Sheeran benutzt.

Hate to break it to u but Ed Sheeran is dead. It also turns out he is a 82 year old Icelandic man called Svavar. Ed Sheeran was apperantly only his stage name.... #ripsvavarsheeranpic.twitter.com/gxXuccmU2h– Ari_music (@AriGudmundsson) 25. Januar 2018

Der 26-jährige Sänger hat bislang nicht auf das Fettnäpfchen der Zeitung reagiert. Doch besteht die Gewissheit, dass er am Leben ist: Erst kürzlich hat er nämlich ein Video veröffentlicht, um seine Anwesenheit bei der BRITs Week in London am 19. Februar 2018 anzukündigen.

»I'm playing Indigo at The O2 in London as part of #BRITsweek 2018 on 19th Feb.» Ed via facebook pic.twitter.com/FtKSfMVjvC– Ed Sheeran Updates (@EdSheeran_EU) 26. Januar 2018

(kaf)