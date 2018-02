Raten Sie mal, worauf alle bei diesem Foto schauen?

Zwei neue Nacktbilder auf dem Instagram-Account von Kendall Jenner (22) lösen harte Kritik aus. Im Fokus der Kommentare stehen die langen, gekrümmten Zehen des Reality-Stars und Models. Obwohl oder gerade weil Kendall auf den Bildern ihren Fuss wie eine Primaballerina schön ausstreckt, wirken ihre Zehen verkrampft und gebogen. Das irritiert einen beträchtlichen Teil ihrer 87,7 Millionen Follower. Manche zeigen bei ihren Kommentaren keine Gnade.

Umfrage Wo schauen Sie bei Kendalls neuen Insta-Bildern als Erstes hin? Auf den schönen Garten.

Auf die Bildkomposition ganz allgemein.

Auf Kendalls Gesicht.

AUF DIE ZEHEN!

Ein Follower fragt: «Bin es nur ich oder sehen ihre Füsse komisch aus?» Oder: «Ihre Zehen machen mir Angst.» Ein weiterer fragt: «So viel Geld und du kannst deine Zehen nicht reparieren?»

Fans gehen auf Kendall Jenners Zehen los

Akneproblem und Panikattacken

Das ist nicht das erste Mal, dass die Fashion-Queen online gehänselt wird. Als sie im Januar bei den Golden Globes zu Gast war, kritisierten Leute ihre «schlechte Haut». Kendall Jenner konterte danach auf Twitter, erklärte, dass sie unter Akne leide, und machte der Welt klar, wie sie darüber denkt: «Lasst euch von so einem Sch***s nicht stoppen!»

Vor Kurzem hat Kendall Jenner in einer «Keeping up with the Kardashians»-Folge eine Panikattacke erlitten. Sie versuche jetzt mehrere Heilmethoden aus, um dagegen anzugehen, unter anderem auch Meditation. Ob sie sich noch bemühen wird, auf die fiesen Kommentare über ihre Zehen einzugehen, wissen wir bis jetzt noch nicht. Geäussert hat sich die schöne 22-Jährige noch nicht.





(nia)