Kim Kardashian reist in Radlerhosen durch Japan

Nachdem Kim Kardashian bereits mit ihren blonden Haaren für Furore gesorgt hat, setzt die 37-Jährige nun mit ihrem neuen Look noch eins obendrauf. Mit pinker Frisur, Plastikschuhen und engen Radlerhosen zeigt sie sich zurzeit auf den Strassen Tokios, wo sie gemeinsam mit ihren Schwestern Khloé (33) und Kourtney (38) für ihre Reality-Show «Keeping Up with the Kardashians» dreht.

Umfrage Waren Sie schon mal in Tokio? Ja, aber ohne Radlerhosen.

Yes, sogar ebenfalls mit Radlerhosen.

Ich bin gerade in Tokio.

Nö, aber ich würde gerne mal hin. Vielleicht auch in Radlerhosen, mal schauen.

Nein, das reizt mich aber auch nicht.



Allen drei Kardashians scheinen die tiefen Temperaturen in Japan nichts auszumachen. Sogar Khloé, die momentan im achten Monat schwanger ist, setzt mit Minikleid und High Heels auf ein eher unpraktisches Touristen-Outfit.

Das ausgefallene Styling von Kim, Kourtney und Khloé sehen Sie in der Bildstrecke oben.

