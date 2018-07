«Habe per Whatsapp mit Adela Schluss gemacht»

Cem, du hast heute per Insta-Video die überraschende Trennung von Adela mitgeteilt. Was ist passiert?

Ja, mein Post hat viele Reaktionen ausgelöst, mein Handy steht seither nicht mehr still. Die Gründe für die Trennung habe ich im Video genannt, mehr gibts dazu nicht zu sagen.

Umfrage Erstaunt dich das Beziehungs-Aus von Adela und Cem? Ich habe wirklich geglaubt, dass die beiden zueinander passen.

Überrascht mich null, das Ende war absehbar.

Die waren doch gar nie zusammen.



Du sagst, sie habe sich seit Drehschluss keine Zeit für dich genommen. Habt ihr euch denn gar nie gesehen?

Leider zu selten, um eine ernsthafte Beziehung aufbauen zu können.

Gestern hast du ihr noch Diamanten gekauft.

Nein, die waren nicht für Adela. Die waren für mein Mami.

Adela ist gerade auf Bali. Wie hast du Schluss gemacht?

Per Whatsapp-Nachricht. Das ist eigentlich nicht meine Art, aber es war nicht anders möglich. Und ich sah schlicht keinen Sinn mehr in der Beziehung.

Wie hat sie denn reagiert?

Keine Ahnung, ich werde zurzeit mit Nachrichten überschwemmt und konnte noch nicht alle lesen. Ob sie sich schon gemeldet hat, weiss ich nicht.

Warum hast du nicht bis nach ihren Ferien gewartet?

Ich habe meine Entscheidung getroffen und wollte nicht damit warten, sie zu kommunizieren.

Warum hast du ein Insta-Video nachgelegt?

Dabei gehts mir mehr um meine Community. Dass es nicht geklappt hat, sollen meine Fans erfahren. Realtalk eben, wie ich es im Clip sage. Das bin ich ihnen schuldig.

Wie geht es dir jetzt?

Ich bin sehr enttäuscht. Aber gefasst, denn ich habe mir seit Längerem Gedanken gemacht. Ich habe versucht, die Beziehung am Laufen zu halten. Die Gefühle sind der Enttäuschung gewichen.

Gibt es ein Zurück?

Nein. Ich habe mich entschieden. Und dabei bleibt es.

(kfi)