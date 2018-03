Basler Model hängt mit Superstars ab

Ohne viel Modelerfahrung eröffnete Noah Brown im Januar 2017 die Louis-Vuitton-X-Supreme-Show in Paris. Seither hat sich bei dem 18-Jährigen, der bei der Zürcher Agentur Visage International Management unter Vertrag ist, viel getan.

Stargast an der Abschluss-Show der Basler Designschule

Bevor es Noah Brown wieder in die Welt hinauszieht, macht er kommenden Samstag, 17. März, erst mal Halt in seiner Heimat Basel. Die Absolventen des Bevor es Noah Brown wieder in die Welt hinauszieht, macht er kommenden Samstag, 17. März, erst mal Halt in seiner Heimat Basel. Die Absolventen des Instituts Mode-Design der Hochschule für Gestaltung und Kunst präsentieren unter dem Motto «Land on Glitter» ihre diesjährige Abschlusskollektion. Und Noah wird als Stargast auf dem Catwalk zu sehen sein. Tickets gibt es für die Veranstaltung zwar keine mehr, aber die Show wird per Livestream übertragen

Er landete Kampagnen-Shootings für Versace, lief für Bottega Veneta an der Mailänder Fashion Week und war mit Fotostrecken in der «Vogue Italia» zu sehen. «Ich bin ein- bis zweimal im Monat für diverse Jobs unterwegs», erzählt Noah. Wie etwa im Januar, als der 18-Jährige sogar 20 Tage am Stück beschäftigt war.

Trotz der Erfahrung, die der gebürtige Basler mit kubanischen Wurzeln bisher im Modelbusiness sammeln konnte, ist er vor Shootings noch aufgeregt. «Man weiss nie, was einen erwartet. So schlimm wie am Anfang meiner Karriere ist es aber nicht mehr.»

Auf Du und Du mit den Stars

Auf Instagram gibt der Teenager regelmässig Einblicke in seinen Alltag. «Social Media ist für ein Model heutzutage sehr wichtig», sagt Noah, und gibt zu, dass «die heutigen Models ohne Insta und Co. gar keine Models» wären. Beinahe 14'000 Personen folgen ihm mittlerweile auf Insta, darunter auch die 16-jährige Tochter von Cindy Crawford (52), Kaia Gerber.

Generell ist der Basler kein Unbekannter unter den Stars. Rapper Travis Scott (25) und Jaden Smith (19) sind seine «Homies», mit Model Gigi Hadid (22) scherzt er am Set, und mit Schönheit Irina Shayk (32) isst er von einer gemeinsamen Gabel Spaghetti.

Wir haben Noah zu seinen prominenten Bekanntschaften befragt:

Noah, du bezeichnest Jaden Smith auf Instagram als deinen «Bro». Wie habt ihr euch kennengelernt?

Er ist tatsächlich ein Bro von mir. Kennengelernt haben wir uns auf der Beautycon in Los Angeles. Zuvor wurden wir uns aber schon bei der Louis Vuitton Show vorgestellt.

Seid ihr heute noch befreundet?

Ja, wir haben Kontakt. Zwar nicht regelmässig, aber wenn ich in den Staaten oder in Paris bin, dann sieht man sich.

Was macht ihr so, wenn ihr euch seht?

Wir reden, chillen und hängen einfach ab.

Auch Travis Scott hast du bereits getroffen und ein Foto mit ihm auf Instagram gestellt. Wie kam es zu dem Bild?

Travis, my Homie! Das Foto ist mit seinem Handy entstanden, Louis Vuitton Executive Director Kim Jones hat es gemacht. Nach der Show ist Travis zu Kim gekommen und hat ihn gefragt, welches Model die Show eröffnet hat. Da hab ich dann die Ehre gehabt, zusammen mit ihm ein paar Fotos zu machen und zu chillen.

Wie ist er so?

Er ist sehr introvertiert.

«Mit Gigi habe ich mega viele Faxen gemacht.»

Für die «Vogue Italia» hast du mit Irina Shayk Spaghetti gegessen. Wie war diese Erfahrung für dich?

Einfach super. Am Set waren neben mir und Irina auch andere Stars, wie Taylor Hill, Sara Sampaio, Bella Hadid. Aber mit Irina Shayk Spaghetti zu essen und so engen Körperkontakt zu haben, ist etwas Unvergessliches. Es war sehr cool, aufregend und prickelnd.

Hast du auch abseits des Shootings Kontakt zu ihr?

Nein, weder zu Taylor Hill, Sara Sampaio oder Bella Hadid. In den Shooting-Pausen haben Irina und ich aber miteinander gesprochen.

Über welche Themen spricht man mit Irina Shayk?

Eigentlich über alles. Sie hat mich zum Beispiel gefragt, was ich so neben dem Modeln mache. Man tauscht sich über Erfahrungen aus.

Neben Irina hast du auch schon mit Gigi Hadid gearbeitet. Wer von euch beiden ist auf die Idee des Insta-Selfies gekommen?

Gigi hat die Fotos gemacht. Wir haben eine Kampagne für Versace geshootet und hatten sehr lange Pausen. Da haben wir angefangen, mega viele Faxen zu machen – unter anderem auch ein paar Selfies.

Gigi oder du: Wer war selbstkritischer bei der Auswahl der zwei Insta-Fotos?

Ich hab sie eigentlich gar nicht gefragt, sondern einfach gepostet.

Kannst du uns verraten, wie Gigi privat so ist?

Sie ist sehr energiegeladen und ein cooler Mensch. Gigi redet sehr gerne und ist sehr interessiert an den Leuten in ihrer Umgebung.

Bist du vorher noch nervös, wenn du mit solchen Topmodels shootest?

Mittlerweile hat es sich gelegt, aber am Anfang war ich schon sehr aufgeregt. Es wird einem aber schnell klar, dass es ein Job ist und wir Kollegen sind.

Mit welchem Model würdest du gerne einmal shooten?

Ich würde gern mal mit Naomi Campbell arbeiten.

Und welchen Promi würdest du gerne noch treffen?

Da gibt es viele. Vor allem Rapper wie Puff Daddy oder Kanye West.

In den nächsten Wochen fliegt Noah für eine grosse Kampagne nach New York. Und es warten weitere Projekte auf den 18-Jährigen, die aber alle noch «Top Secret» sind. So viel kann er jedoch schon verraten: «Es sind internationale Jobs.»