«Joels Figur ist eine echte Challenge»

Kürzlich unterzog 20 Minuten Joel Herger (34) einem Influencer-Check. Das Ergebnis fiel mehrheitlich positiv aus. Sein Kleiderstil – insbesondere sein Business-Look – hat aber noch Luft nach oben.

Umfrage Kennen Sie Joel Hergers Outfit-Problem? Voll. Auch ich habe sehr breite Schultern.

Meine breite Hüfte ist das grössere Problem.

Nö, Kleider ab Stange sitzen bei mir wie angegossen.

Ich mach mir nichts aus Mode.



Das sagten nicht wir, sondern jemand, der es wissen muss: Jojo Ucan (29) ist Designer und Schneider von Massanzügen und mit knapp 85'000 Followern selbst ein Insta-Star. Die Business-Sparte solle er künftig lassen, riet er dem Bachelor 2017.

Oben eng, unten unförmig

Fitnessfreak Joel nahm sich die Kritik zu Herzen. Und nahm Jojos Angebot, sich von ihm beraten zu lassen, dankend an. Die beiden Herren haben sich nun in Jojos Laden im Zürcher Glattpark zu Beratung und Vermessung getroffen.

Dort gingen sie Joels Body-Problem auf den Grund: «Seine Figur ist eine echte Challenge», so Jojo. «Einen passenden Anzug ab Stange zu finden, ist praktisch unmöglich.» Die Oberarme und Schultern seien im Verhältnis zur Hüfte viel zu breit. «Oben wirkt das Sakko bei den Oberarmen oft zu eng, unten wiederum zu wenig tailliert und unförmig. Joel sieht dann schnell aus wie eine Presswurst.»

Eine Frage des Geldes

Jojos Tipp an alle muskelbepackten Männer: einen Anzug in Grösse 52 kaufen und noch etwa 200 Franken für den Feinschliff investieren. Zudem unbedingt auf Schulterpolster verzichten. «Aber die mochte ich sowieso nicht», so Joel. Er ist froh um die Profi-Tipps. «Aber ich kann mir jetzt natürlich nicht nur noch massgeschneiderte Kleidung leisten», gibt er zu bedenken.

Vor kurzem hat er nun seinen auf ihn zugeschnittenen blauen Anzug bei Jojo abgeholt. Und ihn – wie es sich für einen Influencer gehört – stilgerecht auf seinem Insta-Account präsentiert. Erstmals gross ausführen will er ihn dann beim nächsten VIP-Anlass, wahrscheinlich auf dem roten Teppich der Miss-Schweiz-Wahl vom kommenden Samstag.

(kfi)