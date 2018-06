«Weiss Seferovic, dass wir in seinem Haus sind?»

Auf einer Skala von 1 bis 10 betrage seine Fussball-Leidenschaft eine «solide 8», sagt Stefan Büsser (33). «Und an einer WM wächst sie zu einer 9 an.» In diesem Jahr steigt die Euphorie mitunter sogar auf den Höchstwert an – einem kürzlichen Balkan-Roadtrip sei Dank.

Kurz vor dem WM-Start ist der SRF-Moderator für eine dreiteilige Serie zusammen mit seinem Produzenten Manuel Rothmund (33) zwei Wochen lang von Zürich nach Kroatien, Bosnien, Albanien, Mazedonien bis in den Kosovo gereist, um herauszufinden, woher die besten Fussballer unseres Landes kommen. «Tatsächlich fühle ich mich unseren WM-Spielern jetzt näher als vorher», resümiert Büssi. Auch den heiss diskutierten Doppeladler-Jubel könne er gut nachvollziehen. «Was nicht heisst, dass er richtig war.»

Im Gespräch mit 20 Minuten erzählt er, was er mit den Familien und Freunden der WM-Stars erlebt hat und was er von ihnen erfahren hat – zu sehen in der Bildstrecke oben.

DJ Bobo, Second-Hand-Busse und ein Ausflug ins Spital – das sind die besten Insta-Videos von Büssis Clips:



«Mission ImBüssible – Am Ball im Balkan» startet am 29. Juni (um 21 Uhr auf SRF 1).





