Erpresser drohten Michelle Hunziker mit Säureattacke

Es muss das Schrecklichste sein, was einer Mutter passieren kann. Im April 2017 bekam Michelle Hunziker (41) ein Mail, in dem Erpresser Geld forderten – und damit drohten, ein Säure-Attentat auf ihre Tochter Aurora Ramazotti (21) zu verüben. «Im Mail stand: Wir wollen Geld! Oder wir überschütten Ihre Tochter mit Säure», sagt die 41-Jährige zum italienischen TV-Moderator Maurizio Constanzo in seiner Show «L' intervista».



Wie viel Geld die Erpresser gefordert hatten, erzählt die Schweizer Moderatorin nicht. «Bild am Sonntag» schreibt von einem «grossen Geldbetrag», den Hunziker in Bitcoins hätte überweisen sollen.

Tochter Aurora hat einen Leibwächter

Zwei Wochen lang habe die Tessinerin, die in Mailand lebt, nicht schlafen können. Hunziker, die schon von Stalkern verfolgt wurde und stets mit Bodyguard unterwegs ist, sagt: «Wenn es dich betrifft, ist es eine Sache. Aber wenn deine Kinder betroffen sind, ist das anders.» Zum italienischen Wochenmagazin «Gente» sagt sie: «Die Situation ist schrecklich, die Angst lähmend.»

Hunziker sei nach dem Erpressungs-Vorfall sofort zur Mailänder Polizei gegangen und hat zudem einen Personenschützer für Aurora angestellt. Der Mann namens Sergio bewache ihre Tochter nun seit einem Jahr. Wie Bild.de berichtet, geht die 21-Jährige mit der Situation pragmatisch um. «Es ist etwas, das eben passiert ist.» Mit dem Bodyguard kommt sie klar. Sergio sei «eine unglaublich liebe Person».

Die Untersuchungen laufen weiter



Bisher habe die Polizei die Erpresser nicht ausfindig machen können, aber sie hat eine Spur: Das Mail sei aus einem nicht passwortgeschützten Netzwerk einer Anwaltskanzlei in Rom verschickt worden. Wobei die Kanzlei-Mitarbeiter nicht unter Verdacht stehen würden.

Hunziker habe auf das Droh-Mail nie geantwortet und habe auch keine weiteren Mails mehr erhalten. Die Mailänder Staatsanwaltschaft führe die Untersuchungen weiter.

Michelle Hunziker ist Mutter von drei Kindern. Die 21-jährige Aurora stammt aus der ersten Ehe mit Sänger Eros Ramazzotti (54) — Sole (4) und Celeste (2) aus der Beziehung mit dem Modeunternehmer Tomaso Trussardi (34), den sie 2014 in Bergamo geheiratet hat.





