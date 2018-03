«Wenn sie schläft, machen wir Candle-Light-Dinner»

Seit dem 20. Februar steht ihre Welt Kopf: An diesem Tag hat Frieda Hodel (35) ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Drei Wochen sind seither um – Zeit, um ein erstes Resumé als Neo-Mami zu ziehen.

Mit 20 Minuten spricht Frieda Hodel über ...

... ihre Glücksgefühle:

«Uns geht es super. Wir lernen uns von Tag zu Tag immer mehr kennen. Und Fabio und ich sind so happy, Eltern zu sein!»

... die Entbindung:

«Ich konnte natürlich gebären, wie ich es mir gewünscht habe. Aber die Geburt dauerte lange, wie so oft beim ersten Kind. Das habe ich dann die ersten Tage auch entsprechend gespürt, ich war richtig ausgelaugt. Zum Glück ist aber alles gut verlaufen und im Spital wurde ich bestens umsorgt. Und jetzt, da die Kleine und ich zu Hause sind, ist mein Mann Fabio für uns da.»

... die grösste Veränderung:

«Unser Tagesrhythmus ist komplett über den Haufen geworfen worden. Aber Fabio und ich funktionieren als Team, wir teilen uns auf und wechseln uns ab. Wenn ich mich zum Beispiel um die Kleine kümmere, kocht er. So können wir dann doch noch zusammen essen.»

... Paar-Zeit:

«Wir haben wenig Zeit füreinander, versuchen aber, Zurias Schlafzeiten zu nutzen. Vor wenigen Tagen hatten wir ein improvisiertes Candle-Light-Dinner – immerhin so lange, bis die Kleine wieder aufwachte.»

... ihr Mädchen:

«Unglaublich, was so ein kleiner Fratz bereits für einen Charakter hat! Mit ihren grossen Mandelaugen wickelt sie uns um den Finger. Und rüttelt uns im nächsten Moment mit ihrem Latina-Temperament wieder wach.»

... den Babynamen:

«Für Zuria haben wir uns in den Flitterwochen entschieden. Beim langen Familiennamen Zerzuben sollte es ein kurzer Vorname werden, fanden wir. Wie die Kleine als Junge geheissen hätte? Das verraten wir nicht, vielleicht wollen wir ja noch ein Baby.»

... Schlafmangel:

«Zuria meint es gut mit uns. Sie schläft relativ viel und lässt uns dadurch auch Erholungszeit. Aber natürlich hat sie aber alle paar Stunden Hunger.»

... die Kritik nach dem Post ihres After-Baby-Bodys:

«Es darf jeder denken, was er will. Steht man in der Öffentlichkeit, bekommt man halt manchmal kritische Stimmen zu hören oder lesen. Stören tut mich das immer weniger. Ich lasse meinem Körper genug Zeit für die Erholung.»

... ihre Tochter auf Social Media:

«Solange Zuria noch so klein ist, zeigen wir nicht ihr ganzes Gesicht in der Öffentlichkeit. Wie wir das später handhaben wollen, wissen wir aber noch nicht. Für uns ist im Moment wichtiger, dass die Kleine gesund aufwächst und wir ihr jeden Tag viel Liebe schenken können. Alles andere zeigt sich dann.»

