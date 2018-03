«Die Sendung hatte die Atmosphäre einer Messe»

Zweieinhalb Jahre sind seit der letzten Miss-Schweiz-Wahl vergangen. Eine lange Zeit, in der auch oft die Frage nach dem Sinn und Unsinn der Veranstaltung gestellt wurde. Braucht es die Miss Schweiz überhaupt noch? «Ja, unbedingt», findet PR-Profi Ferris Bühler, dessen Agentur einst die Mister-Schweiz-Wahl vermarktete. «Die Schweiz braucht Prominente wie eine Miss.»

Die neue Miss Schweiz Jastina Doreen Riederer (19) ist halb Italienerin, halb Schweizerin. Ihre Eltern sind geschieden, mit dem Vater hat sie keinen Kontakt. Im Modelbusiness tätig ist die Spreitenbacherin schon seit Kindsbeinen an: Mit fünf Jahren wurde sie bei einem Shooting ihres 15 Jahre älteren Bruders entdeckt. Später wurde sie in der Schule wegen des Modelns gemobbt. Heute träumt Jastina Doreen von Flügeln: Ihr Traum ist es, als «Victoria's Secret»-Engel über den Catwalk zu gehen.



Mit Spannung hat er deshalb die Neulancierung des Wettbewerbs verfolgt und sich am Samstagabend die Sat.1-Liveshow zu Hause angesehen, und zwar «von der ersten bis zu der letzten Sekunde», wie Bühler sagt. Sein Fazit: Langeweile.

Holpriger Start

Gleich zu Beginn gabs den ersten Dämpfer. Moderator Patrick Hässig befragte jedes einzelne Jury-Mitglied: Mit minutenlangen Statements in eine Show einzusteigen, sei «ein Garant dafür, dass die Leute sofort wegzappen», sagt Bühler.

Nach wenigen Minuten schienen sich auch die Zuschauer vor Ort schon ausgeklinkt zu haben. Model Tamy Glauser (32) und Dominique Rinderknecht (28) jedenfalls fanden den Inhalt ihres Smartphones spannender:

Unglamouröse Kulisse

Eine Industrie-Halle, ein Baugerüst und ein Beton-Catwalk, der quer durch die Trafo-Halle in Baden führte – das klingt nach einer modernen Fashion-Inszenierung. Funktionierte aber nicht: «Vom heimischen Sofa aus wirkte alles kalt und unemotional, eine Atmosphäre wie an einer Messe», urteilt Bühler. «Und dann die filigranen Mädchen, die durch die Baustelle schritten. Wie die Faust aufs Auge.»

Eine «Designer-Show» lebe zudem von der Front Row. «Heidi aus Nussbaumen, deren Sitzplatz daneben erst noch mit einer weissen Sponsoren-Tüte belegt ist, passt da nicht hin.»

Keine Überraschungen

Das sei sowieso das Hauptproblem der Show gewesen: Die Sendung sei wie eine altbackene Sendung dahergekommen. Laut Bühler waren die Talkblöcke zu lang, das Lichtdesign und die Musik langweilig, die Einspieler wirkten billig. «Die Sendung war von Unauffälligkeit und Durchschnittlichkeit geprägt», fasst er zusammen. «Es gab keine Überraschungen, keine Innovationen.»

Dass zu den Hauptpreisen der neuen Miss Schweiz Gratis-Mineralwasser für ein Jahr gehöre, sei sinnbildlich. «Die Show war wie ein Schluck Wasser, aber ohne Sprudel.»

Immerhin: Die Einspieler des Moderationstrainings und des Social-Media-Workshops lobt der Experte. «Da habe ich die Kandidatinnen gespürt.»

Die Reaktionen auf Twitter fielen ähnlich gelangweilt aus:



Samstagabend, 22:20 Uhr. Sitze in Jogginghose vor dem TV und rege mich über die Miss Schweiz Wahl auf. Denke über eine #NoMissSchweiz Initiative nach. Bin unten angekommen und entwickle Verständnis für #NoBillag. Gute Nacht. #missschweiz2018 #missch — fluppanski (@fluppanski) 10. März 2018

Das Format der #MissSchweiz2018 scheint so veraltet zu sein, dass sich nicht mal Twitterer die Mühe machen, sich die Mäuler zu zerreissen. 😪 — Cielle (@CielleNoire) 10. März 2018

Nach dem Konfettiregen das Standbild

Selbst der Höhepunkt, die Krönung der Siegerin Jastina Doreen, vermochte bei Bühler den Spannungsbogen nicht anzuheben. Nach dem Konfettiregen wurde das Bild eingefroren und «der Zuschauer allein gelassen», erklärt Bühler. «Was sagt sie zu ihrem Sieg? Ich hätte mir einen O-Ton gewünscht.»

Der entscheidende Moment: Ex-Miss-Schweiz Laetitia Guarino übergibt die Krone Jastina Doreen Riederer. (Video: Tamedia/SDA)





Die Miss-Schweiz-Organisation zieht dagegen eine positive Bilanz. Die «toll choreografierte Show» sei beim Live-Publikum gut angekommen, sagt Veranstalterin Angela Fuchs auf Anfrage. Es habe zahlreiche positive Feedbacks – unter anderem von TV-Experten – gegeben. «Natürlich gibt es da und dort noch Verbesserungspotenzial», räumt sie ein. Nun hätten sie ein Jahr Zeit, um daran zu arbeiten.

Ferris Bühler will der Veranstaltung denn auch eine zweite Chance geben. Für die nächste Austragung wünscht er sich «mehr Drive». Sein Tipp an die Organisatoren: Sie sollen sich von Formaten wie «Germany's Next Topmodel» eine Scheibe abschneiden.





