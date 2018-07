Adela sünnelet und Cem feiert die ganze Nacht

Am Donnerstag hat Cem (24) per Whatsapp-Sprachnachricht mit Adela (25) Schluss gemacht. «Ich sah keinen Sinn mehr in der Beziehung», begründete er gegenüber 20 Minuten. Daraufhin legte er ein Instagram-Video nach, mit dem er auch die Öffentlichkeit über das Beziehungs-Aus informierte.

Cems Trennungs-Statement. (Video: Instagram/cem_aytac1)

«Wie er Schluss gemacht hat, finde ich sehr fragwürdig und bedenklich», sagte Adela am Freitag im Gespräch mit 20 Minuten. Nun haben beide ihr erstes Wochenende als Neo-Single hinter sich und hätten nicht unterschiedlicher mit der Trennung umgehen können – und trotzdem haben wohl beide ein wenig beabsichtigt, dem anderen zu zeigen, was er nun nicht mehr hat.

Adela mit neuem Bae

Bachelorette Adela kommentierte das Thema am Freitag auch noch bei Instagram, beteuerte, «keinen Rosenkrieg» anfangen zu wollen und zeigte sich im Rosenblüten-Bad auf Bali – und zwar nackt. Ein paar Fotos und Story-Posts mit wenig Stoff gab es auch; nichts Neues bei der Baslerin, aber im Kontext der Trennung dürfen die Beiträge mit viel Haut auch als Provokation in Richtung Cem verstanden werden.

Ebenfalls das hier: Ihre BFF Jana, mit der sie gerade in Indonesien Ferien macht, bezeichnet sie als Bae – ein Seitenhieb gegen Cem, der sich auf Insta nach wie vor #Rosebae nennt, weil er von Adela die letzte «Bachelorette»-Rose bekommen hat?

Cem ist wieder unterwegs

#Rosebae teilt derweil auf Instagram indirekt gegen die Bachelorette aus, indem er ein Foto mit seiner Mutter teilt und dazu schreibt: «Die einzige Person, die immer für mich da war und an mich geglaubt hat!» Im Gym zeigt er sich auch, natürlich, wie gewohnt. Seinen gestählten Körper setzt er auch ausserhalb des Fitnessstudios in Szene – ganz ähnlich wie Adela.

Und: Cem feiert. Erst am Zürichsee in der Residence K, dann im Kreis 4 am Caliente-Festival, später noch im Club Jade und auch im Hive, wie 20 Minuten weiss. Im Jade leisteten sich der Schaffhauser und seine Kumpels sogar eine ganze Wodka-Flasche samt Wunderkerze. Mit seiner ausgedehnten Feiertour de Züri möchte er wohl sagen: «Ich bin wieder da.»

Übrigens: Wie es sich für ein Beziehungs-Ende im Jahr 2018 gehört, sind sich die beiden mittlerweile bei Instagram entfolgt. Wär ja nicht glaubwürdig sonst, oder?

Ein paar Social-Media-Posts der beiden vom ersten Wochenende nach der Trennung siehst du oben in der Bildstrecke.

