Frey und Baker geniessen ein Burger-Date

«Es fühlt sich gut an, zurück zu Hause zu sein», schrieb Bastian Baker (26) am Sonntag in einer Instagram-Story zu einem Schnappschuss eines angebissenen Hamburgers und taggte darauf ein Lausanner Hotel. «Deren Burger ist der Beste everrrr», fügte der Einheimische an.

Wer Bakers Lieblings-Hamburger unangetastet und in Perfektion bestaunen wollte, brauchte nur auf Manuela Freys (21) Insta-Account zu wechseln. Die Wahl-New-Yorkerin ist am Wochenende für die Dreharbeiten von «Switzerland's next Topmodel» in die Heimat zurückgekehrt und postete am Sonntag ebenfalls ein Foto von ihrem Essen. Vom gleichen Burger wie Bastian. Aus dem gleichen Hotel. Vom gleichen Balkon. Und vom gleichen Tisch.

Manchmal sagen Insta-Bilder eben mehr als Worte. Das Aargauer Model und der Waadtländer Sänger genossen offensichtlich ein Date an der Frühlingssonne. Später zeigten sich zudem beide unterwegs in einem (und demselben) Auto.

Herzchen und Emojis

Seit Anfang Jahr halten sich die Liebes-Gerüchte um die zwei hartnäckig. Über Neujahr hatten sich Baker und Frey zum Skifahren in den Waadtländer Bergen getroffen – und sich vertraut auf einem gemeinsamen Selfie vor einer Ski-Hütte gezeigt. Seit das Model den Skiort verlassen habe, sei die Sonne weg, schrieb Baker damals zweideutig. Beide wollten sich aber nicht weiter zu ihrem Verhältnis äussern.

Viel mehr lassen sie seither Bilder und kleine Gesten für sich sprechen: Immer wieder verteilen sie sich gegenseitig Herzchen, Küsschen und Flämmchen unter ihren Instagram-Posts. Kommentieren sie öffentlich mit Emojis. Und zeigen sich zur selben Zeit am selben Ort, wie am Sonntag in Lausanne. Vor Kurzem war Bastian zudem in New York, wo Manuela lebt.

Ich bin megaglücklich

Eine Liebelei? Gar ein neues Schweizer Promi-Traumpaar? Mehr als diese Insta-Teaser geben sie nicht preis. Bastian will nichts zu den Gerüchten sagen, lässt er über sein Management ausrichten. Und auch sie schweigt weiter. Und geniesst.

Denn so viel liess sich Manuela kürzlich entlocken: In der Liebe laufe es «gut», sagte sie vor wenigen Tagen im Gespräch mit 20 Minuten. «Ich bin megaglücklich, will aber nicht mehr verraten.»





