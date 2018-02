Bastian Baker legt sich mit Badehose in den Schnee

Bastian Baker ist zurzeit mit Freunden in den Waadtländer Bergen, genauer: In Les Diablerets, wo die Familie des Sängers ein Häuschen besitzt, zu dem offenbar auch ein beheizter Aussenpool gehört. Dort erholte er sich gestern nach einem Tag auf den Skipisten – und zeigte seinen Freunden die Wellness-Gepflogenheiten der Bergler.

«So machen wir das in den Bergen», sagt der 26-Jährige und erhebt sich aus dem warmen Wasser. «Wir haben keine Angst vor der Kälte.» Vom Pool-Rand lässt er sich danach rücklings in den Pulverschnee fallen und formt mit Armen und Beinen in aller Ruhe (okay: für zwei, drei Sekunden) einen Schnee-Engel. Das Video, das einem beim blossen Hinsehen kalten Schauer über den Rücken jagt, sehen Sie oben.

Baker steht aber überhaupt auf etwas Action im Alltag. «Adrenalin ist etwas, von dem du nie genug kriegen kannst», sagte er einst im Interview mit dem «Bieler Tagblatt». Was er dabei alles riskiert, sehen Sie in der Bildstrecke unten. Inklusive Adrenalin-Ranking.

