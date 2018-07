Warum trainiert Gym-Cem bis morgens um fünf?

Wer morgens im Halbschlaf auf Instagram durch die Storys klickt, sieht meist ziemlich ähnliche Posts: Ein Video von einer durchzechten Nacht hier, ein Foto vom gestrigen Abendessen da. Nicht so auf Cem Aytacs Profil. Der Auserwählte der 2018er-Bachelorette Adela Smajic (25) postet Story-Einträge aus dem Gym – gern auch um 3 Uhr in der Nacht.

Umfrage Gehst du auch nachts ins Fitnessstudio? Ja, so oft wie möglich.

Ab und zu.

Nein, ich gehe nur am Tag ins Gym.

Ich mache weder tags noch nachts Sport.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Während andere friedlich schlafend im Bett liegen, steht der 25-jährige Personaltrainer nämlich im Fitnessstudio und arbeitet an seinem Körper. Was für Fitness-Banausen eine Horrorvorstellung ist, ist für Cem Alltag. «Ich gehe fünf- bis sechsmal in der Woche nachts ins Gym», erklärt er.

Ein paar Stunden Schlaf müssen genügen

Aber mit den Night-Sessions ist es nicht getan: «Ich trainiere zweimal pro Tag, einmal noch am Nachmittag.» Das nächtliche Training hat Cem in seine Routine eingeschoben, weil er aktuell ein klares Ziel vor Augen hat. «Ich will auf 85 Kilogramm runter, deshalb gehe ich an meine Grenzen.»



«Schön spreizen!» Cem zeigt seinen Followern, wie beweglich er ist. (Video: Instagram/Tamedia)

Wo findet Cem in diesem Fitness-Plan überhaupt noch Zeit für Schlaf? «Das kommt darauf an, ob ich am Morgen früh Kunden habe oder nicht», so Cem. Falls er keine Personal-Training-Termine hat, schläft er meist bis um 11 oder 12 Uhr.

Sport steht an erster Stelle

Während Gym-Cem fleissig trainiert und schwitzt, sonnt sich seine Freundin gerade auf der Insel Bali. Dem krassen Training kommt ihre Abwesenheit zugute. «Adela ist zurzeit in den Ferien, deshalb kann ihr mein Trainingsplan auch nichts ausmachen», beteuert Cem.

Und er stellt klar, welche Rolle der Sport in seinem Leben spielt: «Aber auch im Alltag wird sie meine tägliche Routine akzeptieren müssen, weil das Training mein Beruf ist und ich ein Ziel verfolge.» Deshalb geht Cem nach dem nächtlichen Training auch gern zu Fuss nach Hause. Knapp zehn Kilometer, eineinhalb Stunden Weg. Um welche Zeit er schliesslich ins Bett geht, siehst du in der Bildstrecke oben

(anh)