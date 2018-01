Eine Couvert-Panne und Christas Superstiefel

Mit den Glorys ehren die Macher des SRF-People-Magazins «Glanz & Gloria» jährlich Prominente in verschiedenen Kategorien: In den Bereichen «Love», «Emotion», «Crazy», «Style», «Like» und «Ich oder Du» wurden silberne Champagnerkübel verteilt, zusätzlich wurde der Hauptpreis in Form des goldenen Glorys verliehen, der mittels Publikums- und Jury-Voting ermittelt wurde.

Rund 400 Gäste folgten der Einladung von SRF, darunter auch ein Grossteil der berühmten Nominierten. 20 Minuten war bei der Verleihung im Zürcher Club Aura ebenfalls mit dabei. Hier lassen wir den Abend noch einmal Revue passieren – auch mit Hilfe der Insta-Storys, die die anwesenden Stars im Verlaufe der Show geteilt haben.

Die Panne

Bei der Vergabe des zweiten Awards – es stand die Kür der schönsten Liebesgeschichte des Promi-Jahres 2017 auf dem Programm – kam der ansonsten reibungslose Showablauf kurz ins Stocken. Melanie Winiger durfte das Siegerpaar verkünden. Doch als sie das Couvert öffnen wollte, hielt die Schauspielerin inne: «Ich glaube, wir müssen zuerst das Problem hier lösen.» Das Problem war: Winiger hatte das falsche Couvert zugespielt bekommen, und zwar jenes mit dem Gewinner der Kategorie Style.

Video: So erlebte SMA-Moderatorin Alexandra Maurer als Gast den Abend.



Ein SRF-Mitarbeiter rannte sogleich gehetzt durch den Saal und überbrachte Winiger im Sprint den richtigen Umschlag. Moderator Stefan Büsser federte die Panne schlagfertig ab: «Wir haben unseren Oscar-Moment!» Wir erinnern uns: 2017 wurde bei der wichtigsten Preisverleihung der Filmwelt in der Hauptkategorie zunächst der falsche Gewinner verkündet. Der Liebes-Glory 2017 ging übrigens an Dominique Rinderknecht und Tamy Glauser aka Tamynique.

Couvert-Panne bei den Glorys

Die Premiere

Zum ersten Mal wurde dieses Jahr ein Glory in der Kategorie Like vergeben, für besonders unterhaltsames Bespielen der Social-Media-Accounts. Der Premieren-Award ging an Manu Burkhart vom Komiker-Duo Divertimento. Er habe schon immer gern lustige Videos gemacht, und natürlich funktioniere das für Social Media bestens, sagte er in seiner Siegerrede. Burkhart stach in der Kategorie auch die online sehr mitteilungsfreudige Christa Rigozzi aus, die direkt neben ihm sass – der Gewinner vertröstete die Tessinerin mit einem Küsschen auf die Wange.

Video: So erlebte Ex-Bachelor Janosch Nietlispach den Abend.



Das Schaulaufen der Superstiefel

Mit Moderatorin Annina Frey, Laudatorin Melanie Winiger und der mehrfach nominierten Christa Rigozzi trugen gleich drei der weiblichen Protagonisten des Abends auffällige Schuhe: Besonders Rigozzis blaue Mega-Stiefel waren ein Hingucker. 20 Minuten hat sich bei der Gewinnerin des Publikumspreises nach der Show erkundigt, woher sie das extravagante Schuhwerk hat – und es steckt nicht etwa ein exklusiver Designer dahinter. Die blauen Boots sind von Zara.

Glorys 2017: Das Schaulaufen der Superstiefel

Video: Melanie Winiger zeigt ihren Look mit den Oversize-Overknees-Stiefeln auf Instagram.



Dominiques Partytrick

Was machen Stars eigentlich mit ihren Trophäen, wenn noch eine lange Partynacht ansteht? Die Antwort lieferte Dominique Rinderknecht gestern: Sie gab ihren Love-Award samt Blumen-Bouquet kurzerhand an der Garderobe ab, um unbeschwert noch etwas feiern zu können.

Alle Highlights der Glory-Verleihung 2017 sind in «G&G Weekend» am Sonntag, 14. Januar 2018, um 18.50 Uhr auf SRF 1 zu sehen.

