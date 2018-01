Das geht an Influencer-Partys wirklich ab

Schon vor der grossen Golden-Globe-Verleihung am Sonntag hat sich in Los Angeles getroffen, was Rang und Namen hat: Die Modebibel «Vanity Fair» lud in der Nacht davor zusammen mit Instagram die nächste Unternehmer-Generation zur Party ein. Die Influencer der Stunde liessen nicht zweimal bitten.

Umfrage Wären Sie gern ein Influencer? Ja, unbedingt.

Ich bin ein Influencer.

Nein, das wär mir zu blöd.

Schon geil, so viel Geld.

Weiss nicht.

Was ist ein Influencer?



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Unter die hochkarätige Gästeschar mischte sich auch eine Tessinerin: Xenia Tchoumi, einst Vize-Miss Schweiz, heute international erfolgreicher Social-Media-Star. 20 Minuten wollte von ihr wissen: Wie läuft das, wenn Social-Stars untereinander feiern? Essen sie was? Geht man nach dem obligatorischen Selfie gleich wieder nach Hause? Hier verrät Xenia, wie es an solchen Events wirklich zu- und hergeht.

#vanityfairxinstagram 💯 Ein Beitrag geteilt von XENIA TCHOUMI - London (@xenia) am Jan 7, 2018 um 12:45 PST

Was wird gegessen?

Ein Bäuchlein, das sich unter dem hautengen Dress abzeichnet, Flecken auf dem schneeweissen Hemd oder lästige Kräuter zwischen den Zähnen: Essen an einem Anlass, wo internationale Fotografen jederzeit zum Abdrücken bereit sind, ist mit vielen Risiken verbunden. Die Frage ist deshalb berechtigt: Wird an einem solchen Anlass überhaupt gegessen? Oder sind die delikaten Häppchen nur Dekoration?

Xenia isst meist schon vor dem eigentlichen Red-Carpet-Auftritt. Das aus einem Grund: «Du weisst nie, wie viel Essen aufgetischt wird.» Mit leerem Magen lässt es sich bekanntlich schlecht arbeiten. Das eine oder andere Häppchen vor Ort gönnt sie sich trotzdem. Das Essen bei der «Vanity Fair»-Party sei jedenfalls «köstlich» gewesen, schwärmt sie.

Modelkollegin Stefanie Giesinger (21) haben es vor allem die Lollipops vor Ort angetan. Andere Snacks haben wir auf Instagram von der Party auch nicht gesehen.



Worüber reden Influencer eigentlich so?

Jeder kennt jeden, und alle mögen alle. Doch über den Small- und Businesstalk gehen die Konversationen offenbar nicht hinaus. Man spreche übers Geschäft und übers Reisen, sagt Xenia. «Für welche Marke wir arbeiten, welche Erfahrungen wir als Nächstes machen, wie wir uns auf die Fashion Week vorbereiten.»

Xenias schönste Begegnung des Abends: Jungschauspielerin Dove Cameron (21). Die beiden hätten «ein bisschen zusammen abgehängt», verrät Xenia. Dove sei ein «Schatz» und «bezaubernd». Ebenfalls beeindruckt zeigt sich Xenia von Taylor Hill (21) – für die Tessinerin das «zurzeit schönste Model überhaupt».

Xenias Liebling des Abends, Model Taylor Hill:



The most elegant ✨💕 Ein Beitrag geteilt von Taylor Hill (@taylorhillstan) am Jan 9, 2018 um 8:56 PST

Wie viel ist Arbeit, wie viel Vergnügen?

Die Partys der Stars scheinen für Normalsterbliche (aka die Follower der Influencer) ein einziger Happy Place zu sein. Für die Gäste selbst sind sie in Wahrheit vor allem eins: Arbeit. Ein bisschen Spass kann trotzdem sein. Xenia liebt ihren Job dafür, dass sie sich mit «Top-Führungskräften und Machern bedeutender Apps» austauschen kann. «Wir führen inspirierende Gespräche über die Zukunft», sagt sie. Und fügt an: «Ich liebe Technologie, Fortschritt und Futuristisches.»

Gemeinsames Posieren gehört dazu. Zum Beispiel mit dem Digital-Unternehmer Abe Burns:



Wie lange bleibt man?

Wenn eine Influencer-Party in erster Linie Arbeit bedeutet, möchte man das Büro doch so rasch wie möglich wieder verlassen. Falsch. Ein paar Stunden Verweildauer gehören anscheinend zum guten Ton. Xenia verliess den Pre-Event der Golden Globes erst nach vier Stunden wieder.

Wird getanzt?

Steif rumstehen ist nicht. An der Vanity-Fair-Party jedenfalls blieb kein Bein still. Xenias favorisierter Tanz-Sound: Hip-Hop. Zwei Top-DJs aus London hätten für den passenden musikalischen Rahmen gesorgt, sagt sie. Perfekt für Xenia, die seit längerem in Europas In-Stadt lebt. «Ich habe mich wie zu Hause gefühlt.»

Auch Tayor Hill tanzt – ein bisschen. Zumindest versprüht sie Disco-Feeling:



💃🏻💃🏻💃🏻✨✨ Ein Beitrag geteilt von Taylor Hill (@taylor_hill) am Jan 6, 2018 um 9:43 PST

(kfi/fim)