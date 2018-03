Das sind die grössten Beatrice-Egli-Fans

«Wer hört eigentlich die Musik von Beatrice Egli?», wollten wir am Donnerstag von unseren Lesern wissen. Und haben sie aufgefordert, sich via Formular, Kommentare oder Umfrage zu melden.

Umfrage Hörst du Beatrice Eglis Musik? Klar, sie ist grossartig.

Nein, nicht mein Fall.

Nur heimlich.

Mehr als ihre Musik interessieren mich Storys zu ihr – immer sehr unterhaltsam.



Das Echo: riesig. Knapp 170 Kommentare sind unter dem Artikel eingegangen. Stolze 9000 Menschen haben im Voting abgestimmt (Stand Donnerstagmittag). 67 Prozent haben dort zwar angegeben, dass Eglis Musik so gar nicht ihr Fall sei. 27 Prozent finden sie aber grossartig. Und genau diesen Tenor gab es auch von den knapp 70 Lesern, die das Kontaktformular ausgefüllt haben – zum Teil mit Foto.

«Sie ist mega sympathisch», schreibt zum Beispiel Erika. «Ihre Fröhlichkeit ist so erfrischend und nicht gespielt.» Sandra kann Eglis Musik «den ganzen Tag in der Dauerschleife hören und mitsingen». Und Fan Robert findet ihr Album «Wohlfühlgarantie» einfach «der Hammer».

Eglis Wunsch ging in Erfüllung

Sie alle haben das neue Werk der Schlagerprinzessin direkt auf den Chart-Thron gehievt. Es steht aktuell auf Platz 1 in der Schweizer Hitparade und knüpft damit an seine Vorgänger an. «Glücksgefühle» und «Pure Lebensfreude» (beide aus dem Jahr 2013) sowie «Bis hierher und viel weiter» (2014) erreichten ebenfalls die Chart-Spitze, «Kick im Augenblick» schaffte es 2016 auf Platz 3.

«Auf die Eins einzusteigen, war ein grosser Wunsch, und ihr habt mir diese Freude ermöglicht», sagt Beatrice Egli (29) an ihre Schweizer Fans gerichtet über ihren neusten Wurf, «danke an das treue Publikum in meiner Heimat.»

Die treuen Egli-Fans siehst du in der Bildstrecke oben.

(kfi)