Der Fake-Major geht gern fischen und mag Bumann

Er hat die Hauptrolle im Video, das vor einigen Tagen unter dem Titel «So einfach kommandiert man die Schweizer Armee» veröffentlicht wurde und gerade Armeeverantwortliche in Erklärungsnot bringt: Cedric Schild, Redaktor bei «Izzy» (sein Alter mag er nicht verraten). Seit September stellt das auf Social-Media-Kompatibilität getrimmte Online-Magazin Videos mit Viral-Potenzial ins Netz.

#FreeCedi Dank einem Telefonstreich, in dem er sich als Major ausgab, hat Redaktor Cedric Schmid von einem Armeeangehörigen vertrauliche Daten übermittelt bekommen. Die Armee behält sich nun rechtliche Schritte vor. Wegen Amtsanmassung könnte Schild eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe drohen. Vorsorglich und mit Augenzwinkern haben seine Kollegen nun #FreeCedi-Shirts lanciert: um mit dem Verkaufserlös die drohenden Anwaltskosten decken zu können. Dank einem Telefonstreich, in dem er sich als Major ausgab, hat Redaktor Cedric Schmid von einem Armeeangehörigen vertrauliche Daten übermittelt bekommen. Die Armee behält sich nun rechtliche Schritte vor. Wegen Amtsanmassung könnte Schild eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe drohen. Vorsorglich und mit Augenzwinkern haben seine Kollegen nun #FreeCedi-Shirts lanciert: um mit dem Verkaufserlös die drohenden Anwaltskosten decken zu können.

Schild ist der Mann für die unbequemen Jobs: Er fragt ältere Menschen auf der Strasse, ob sie noch Sex haben. Oder versucht sich von Bundesrat Johann Schneider-Ammann nach dem Interview einen Fistbump abzuholen.

Die Videos sind oft genauso lustig wie entlarvend. Seine Art und Arbeit kommen an – auf Instagram folgen Supercedi, wie er sich auf der Plattform nennt, fast 11'000 Menschen. Zeit, den Zürcher etwas näher kennen zu lernen.

Da kommt er her: «Ich habe zwei Jahre lang die Morgenshow auf Radio 105 moderiert. Und an der Journalistenschule MAZ in Luzern studiert.»

So sieht er seine Arbeit: «Ich bin weder Journalist noch Komiker. Ich glaube, ich habe da eine neue Schublade geöffnet. Ich sehe mich einfach als kreativen Querdenker. Ich will Dinge machen, die eben noch niemand gemacht hat.»

So kommt er an: «Je später es an einem Wochenende wird, desto häufiger werde ich angesprochen. Es ist eine schöne Bestätigung, wenn Leute mir sagen, dass sie unsere Videos feiern. Das Feedback ist grundsätzlich sehr positiv – ausser von der Armee, das sind die Ersten, die es nicht so gut fanden.»

Cedric über seine Grenzen: «Ich habe keine Hemmschwelle im Kontakt mit Menschen, die ist irgendwann verloren gegangen. Für meinen Job beim Radio bin ich ständig raus auf die Strasse und habe Leute befragt. Mit der Zeit verliert man die Berührungsängste.»

Über die Schulzeit: «Ich bin in Uster aufgewachsen. In der Schule war ich sicher eines der auffälligeren Kinder. Ich war der Klassenclown.»

Und über seinen Beziehungsstatus: «Der ist privat.»

Da schaut er gern zu: «Emil finde ich sehr lustig. Und ich bin ein grosser Fan von Bumann, dem Restauranttester.»

Was er sonst so macht: «Fischen ist ein grosses Thema. Wenn ich nicht hier wäre, wäre ich Profiangler in den USA. Ich habe das Patent für den Greifen-, den Pfäffiker- und den Zürichsee und Teile der Glatt. Ich gehe aber auch gern ins Ausland. Der schönste Spot ist mein Hausgewässer, der Greifensee.»





