Neue Miss Schweiz heisst Jastina Doreen Riederer

Die Würfel sind gefallen, die Schweiz hat eine neue Schönheitskönigin: Die 19-jährige Jastina Doreen Riederer wurde am Samstagabend in einer Live-Show in Baden AG zur Miss Schweiz 2018 gekürt. «Ich bin immer noch so aufgeregt und kann es nicht fassen», sagt die Siegerin kurz nach der Krönung zu 20 Minuten. Warum sie das Rennen gemacht hat? «Ich war immer ich selber und lache sehr gern. Und anscheinend kam das gut an.»

Jastina Doreen löst Lauriane Sallin (24) als Schönheitskönigin ab, die nach der letzten Austragung des Wettbewerbs 2015 zweieinhalb Jahre im Amt war.

Die Krone übergeben hatte aber nicht Sallin, sondern Laetitia Guarino (25), Miss Schweiz des Jahres 2014. Sallin hatte sich entschieden, der Veranstaltung fernzubleiben.



Jastina konnte sich gegen die anderen beiden Finalistinnen Michela Russo (22) aus dem Tessin und Karen Molinari (21) aus dem Kanton Waadt durchsetzen.

Über 1000 junge Frauen hatten sich zur Wahl angemeldet, 20 wurden in die Castingshows gewählt. Am Ende hatten es elf in die Live-Sendung geschafft.

Die diesjährige Wahl fand erstmals unter neuer Führung statt. Und mit neuem Konzept: Stand in den letzten Jahren der Charity-Apsekt im Fokus, wollten die neuen Organisatoren in diesem Jahr zurück zum traditionellen Schönheitswettberb – inklusive einst abgeschafftem Bikini-Durchgang.

