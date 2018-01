Lara und 19 weitere Frauen kämpfen um die Krone

Seit 2015 sitzt Lauriane Sallin (24) auf dem Thron. Demnächst muss sie den Platz endgültig räumen und die Kron weitergeben: Am 10. März bekommt die Miss Schweiz in Baden endlich eine Nachfolgerin.

Umfrage Was gehört für Sie zu einer Miss Schweiz? Sie soll Schweizerin sein.

Sie soll schön sein.

Sie soll klug sein.

Sie soll cool sein.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

20 komplett unterschiedliche Frauen zwischen 18 und 25 Jahren stehen in den Startlöchern. Sie sind aus der Deutschschweiz, aus der Romandie oder der italienisch sprachigen Schweiz. Sie sind Studentin, Sachbearbeiterin oder Flugbegleiterin. Sie lieben Sport, Schoggi oder Fashion. Und alle wollen sie das Eine: den Titel Miss Schweiz 2018. Nächstes Wochenende rücken sie in das Missen-Camp in Brunnen SZ ein – wo das Teilnehmerinnenfeld noch um die Hälfte reduziert werden wird.

Die 20 Kandidatinnen sehen Sie in der Bildstrecke oben.

(kfi)