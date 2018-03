Dominique Rinderknecht kommt ins Schleudern

Das Training kommt ihr in diesen Tagen gerade noch einmal recht: Dominique Rinderknecht ist privat und beruflich viel unterwegs, gern auch mit dem Auto. Von ihrem Fahrzeug-Sponsor wurde die modelnde Moderatorin und Ex-Miss eingeladen, ein Schnee-Fahrtraining im Engadin zu absolvieren.

Umfrage Sind Sie schon mal auf einer Strasse ins Schleudern gekommen? Nope, zum Glück nicht.

Ja, aber es ist mir – wie Dominique – nichts passiert.

Ja, es war recht heftig.

Ja, aber nur mit dem Velo.

Ich gehe bei Schnee nicht aus dem Haus, prinzipiell.

Es ist bereits das dritte Mal, dass Dominique so einen Kurs macht. «Jedes Mal ist es wieder ein Adrenalinkick, und ich liebe Adrenalin! Am Ende des Tages war ich aber fixfertig, man muss sich sehr konzentrieren.» Auf dem Programm standen praktische Übungen, etwa, wie man in Kurven nicht ins Rutschen oder Schleudern kommt.

Aber auch der Spass kam nicht zu kurz: «Es gab auch ein Slalom-Rennen, in dem wir gegeneinander gefahren sind», erzählt Dominique. Das Gelernte hätte sie vor einigen Jahren gut brauchen können – damals kam die 28-Jährige auf einer vereisten und frisch zugeschneiten Strasse ins Schleudern. «In einer Kurve bin ich von der Fahrbahn geschlittert. Es ist zum Glück nichts Schlimmeres passiert.»

