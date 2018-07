Erst gestern hat er ihr noch Diamanten gekauft

Ihre Liebe war einseitig. So zumindest sieht es Cem Aytac (24). «Adela liebt sich mehr als jemand anderes», sagt der Gewinner der jüngsten «Bachelorette»-Staffel mit ernster Miene in seiner Videobotschaft, mit der er heute überraschend das Ende der Beziehung – oder des Versuchs dazu – bekannt gab. «Es hat keinen Sinn mehr», so das gefrustete Fazit.

Mit diesem Video-Statement machte Cem die Trennung öffentlich.



Wie sich das Fast-Paar seit der letzten Folge der Staffel Mitte Juni in der Öffentlichkeit gezeigt hat, stützt seine Anklage: Während Cem regelmässig Pärchen-Fotos und Liebeserklärungen an Adela (25) auf Social Media postete, hielt sie sich zurück. Das letzte gemeinsame Bild lud sie vor drei Wochen hoch – bevor die Staffel mit der traditionellen Zusatzfolge überhaupt offiziell beendet war.

Auf Instagram eine einseitige Sache

Erst gestern noch war Cem einkaufen: und zwar Diamanten. In seiner Insta-Story teilte er ein Video, das ihn mit einer Tüte des französischen Schmucklabels Van Cleef & Arpels, das an der Bahnhofstrasse in Zürich einen Shop betreibt, auf den Knien zeigt. «Für die beste Person der Welt», schreibt er dazu, und versieht den Clip mit einem Emoji-Herzen. Der Hashtag #Solitaires deutet an: Im Säckli muss ein Ring mit Diamanten stecken.

Wollte er damit die Aufmerksamkeit der Bachelorette zurückgewinnen? Was hat Adela ihm wohl auf den Post geantwortet? Noch wissen wir es nicht. Aber nur 18 Stunden später sagt Cem: «Adela liebt sich mehr als irgendjemand anderes.» Mit teuren Geschenken lässt sich Adelas Liebe eben nicht kaufen.

Dass die Beziehung nicht ganz so innig war, war offensichtlich. 20 Minuten sah schon vor über drei Wochen mehrere Indizien dafür, dass die beiden «wohl kein Pärli sind». Was von der Beziehung nun bleibt: sechs verliebte Insta-Posts auf seinem Profil, zwei auf ihrem. Und die Erkenntnis, dass TV-Dating sich wieder mal als schlechter Liebesratgeber bewiesen hat.

Weder Cem noch Adela waren heute für 20 Minuten zu sprechen.

In der Bildstrecke sehen Sie, wie einseitig Cem und Adela ihre Liebe in der Öffentlichkeit inszeniert haben.

