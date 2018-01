Eine Agentur speziell für dunkelhäutige Models

Um die Vielfalt der Menschen in der Schweiz auch in der Werbung oder im Marketing widerzuspiegeln, hat Claudia Wambululu (33) ihre Model-Agentur Melanin Models mit Sitz in Zürich gegründet.

Die Drittplatzierte der Miss Schweiz Wahl 2007 möchte mit den Engagements ihrer Models aufzeigen, wie bunt und lebendig die Schweiz ist. «Dunkelhäutige Männer, Frauen und Kinder sind in der Werbung deutlich untervertreten», erläutert Claudia. Und auch wenn der Fokus auf dunklen Typen liege, beschränke sie sich nicht nur auf diese, fügt sie an.

Absagen wegen «viel zu kleinem Markt»

Die grosse Motivation für die Gründung der Agentur waren die frustrierenden Absagen, welche die Zürcherin selbst in ihrer Karriere erleben musste. Als Begründung bekam sie häufig zu hören, dass der Markt in der Schweiz für dunkelhäutige Models viel zu klein sei.

«Ich wollte all den Mädchen, die auch Models werden möchten und als Dunkelhäutige wenig Chancen haben, eine Möglichkeit bieten, sich zu zeigen und ihnen ein berufliches Zuhause bieten.» Derzeit zählt die Agentur-Kartei neun Models in jeder Altersgruppe in den Bereichen Plus-Size, Fashion und Kids/Teens.

Schweizer Werbemarkt öffnet sich

«Bei der Medienpräsenz von dunkelhäutigen Models geht noch viel mehr. Eben weil der Markt da ist», findet Claudia und gibt ein Beispiel: «Erschwingliches Make-up ist meist vor allem für weisse Hauttypen erhältlich. Und die Produkte für Dunkelhäutige von MAC oder Bobbi Brown sind oft teuer.» Da sei grosses Potenzial vorhanden.

Auch passende Haarprodukte seien schwer zu finden. Und wenn günstige Beautyartikel für dunkle Typen bald auch in der Schweiz verfügbar wären, dann braucht es Models, welche diese bewerben, ist sich Claudia sicher: «Die Schweiz ist vielfältig — und so sollte auch die Werbung sein.»

Kein Trend, sondern Realität

Zineta Blank, Chefin der Zürcher Agentur Visage International Management, sieht es ähnlich wie die Gründerin von Melanin Models: Seit 2016 habe sich der internationale Markt für dunkelhäutige Models geöffnet und nun zieht auch die Schweiz nach.

Für einen Trend, «der nach einem Jahr wieder verschwindet», hält Zineta die Nachfrage nach dunklen Typen nicht, «sondern für die Realität. Es macht mich glücklich, diese Entwicklung zu sehen. Es geht um Gleichberechtigung für jeden Hauttyp.»

