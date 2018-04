Francine Jordi hatte Brustkrebs

Der Schweizer Schlagerstar ist an Brustkrebs erkrankt. «Im Mai 2017 wurde bei mir Brustkrebs in einem sehr frühen Stadium diagnostiziert», so die 40-Jährige im Gespräch mit der Zeitung.

Durch eine Operation konnte der Tumor vollständig entfernt werden. Es folgten Chemo- und Bestrahlungstherapien. Doch merken durfte es damals niemand, bei Auftritten trug Jordi eine blonde Perücke. Nur ihre Familie und ihr Manager hätten von ihrem gesundheitlichen Leiden gewusst. «Das war eine sehr, sehr schwere Zeit für Francine», so Manager Wolfgang Max Kaminski.

Weil sie sich von der Krankheit wieder völlig erholt habe, habe sie sich entschlossen, nun erstmals offen in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen. Und sich so auch nicht mehr unter einer Perücke verstecken zu müssen.

