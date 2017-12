Für Louie packt Mimi Jäger sogar ihre Querflöte aus

Bei der Familie von Mirjam Jäger (35) wird Weihnachten gross geschrieben. Jetzt, da Nachwuchs im Haus ist, erst recht. Das zeigen ihre Instagram-Posts: Einmal posiert sie mit Sohnemann Louie (10 Monate) und Hund Benji vor dem geschmückten Christbaum – sie und der Kleine tragen Samichlausmützen und Weihnachtspullis, der Vierbeiner hat ein Rentiergeweih auf dem Kopf.

In einem Clip zupft sie singend an der Gitarre, in einem anderen spielt sie Querflöte. So musikalisch haben wir die ehemalige Freeskierin noch nie gesehen.

Auch Louie staunt. Mit grossen Augen sitzt er auf dem Schoss seiner Oma und lauscht den Darbietungen seiner Mutter. «Louie liebt Musik», sagt Jäger zu 20 Minuten. Querflöte spiele sie schon «ewig». Während ihrer Gymnasium-Zeit habe sie sogar in einem Orchester gespielt, dann aber wegen des Sports aufgehört. «Auch mein Vater spielt Louie Lieder vor, er kann Gitarre, Banjo und Posaune spielen.»

Es ist das erste Weihnachtsfest für den Kleinen, der im Februar zur Welt gekommen ist. Dank ihm scheint die frischgebackene Mutter in diesem Jahr so richtig in Weihnachtslaune zu sein. Und Papi Rafa? Der posiert als Model lieber vor dem Christbaum.

Sehen Sie die kitschig schönen Weihnachtsfotos von den Jäger-Beutls in der Bildstrecke oben.

