Gabirano ist zu lang für seinen Schlitten

Es muss an seiner Körpergrösse liegen: Mit über zwei Metern passt der Berner Insta-Comedian Gabirano (19) wirklich nicht in die handelsüblichen Plastik-Bobs. Deshalb ist er beim Schlitteln mit einem Freund diese Woche kreativ geworden: Mal rutscht er seitwärts sitzend den Hang runter, mal versucht er es stehend in Skateboard-Manier. Dass er dabei wiederholt aus seinem Rutschgefährt katapultiert wird, steckt er mit einem Lachen weg.

Umfrage Machst du Schneesport? Ja, eh, alles Mögliche!

Ja, aber nur Skifahren.

Ja, aber nur Snowboarden.

Ja, aber nur Schlitteln.

Nein, das sagt mir nicht zu.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Später schreibt Gabi in seinen Insta-Storys, dass er wohl ein schlechtes Vorbild für seine Follower sei. Was er meint: Diese Stunts sollte man besser nicht nachmachen, liebe Schlittelfans.

(fim)