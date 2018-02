Genervter Luca Hänni steckt am Flughafen fest

Gestern Montag sprang wegen der Eiseskälte das Auto nicht mehr an, am Dienstag geht die Pechsträhne weiter: Luca Hänni (23) sitzt zurzeit am Flughafen Zürich fest und wartet auf seinen Ersatzflug nach Hannover.

Umfrage Sind Sie schon mal an einem Flughafen festgesessen? Ja, mehrfach!

Ja, einmal.

Nein, da bin ich bisher verschont geblieben.

Nein, ich fliege nie.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Ausgerechnet sein Flug wurde annuliert. Am Abend startet die «Code»-Tour mit Superstar Lukas Rieger (18) durch Deutschland. Das erste Konzert als Special Guest dürfte Luca nun verpassen.

«Rege mich grad so richtig auf»

Dementsprechend genervt ist der «DSDS»-Gewinner 2013. «Wir haben ein grosses Problem», sagt er in einer Instagram-Story. «Beim Flugzeug, mit dem ich fliegen sollte, fehlt der Co-Pilot. Ich reg mich grad so richtig auf. Der Typ ist einfach nicht da. Hat der frei oder was?»

Um 19 Uhr sollte Luca auf der Bühne stehen. Erst um 17.50 Uhr geht sein Ersatzflug, um 19.30 Uhr ist planmässige Landung – das wird mehr als eng. «Wahrscheinlich reicht es nicht, das tut mir wahnsinnig leid für die Fans», sagt Luca zu 20 Minuten. «Aber wir versuchen alles möglich zu machen.» Vielleicht reiche es ja noch für einen kurzen Auftritt.

Zumindest das morgige Konzert dürfte gesichert sein: Am Mittwoch gehts mit Rieger weiter nach Berlin, noch bis Mitte März sind die beiden Teenager-Lieblinge gemeinsam unterwegs.

Bilder seiner Sprachreise: Erst kürzlich relaxte Luca noch in Australien:



Vom Milchbubi zum Muskelmann

(kfi)