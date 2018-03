Hier schminkt sich die Miss Schweiz komplett ab

«Übergeschminkt, fad und unnatürlich», «Alles ist künstlich, Haare, Nägel, Augenwimpern» und «Wünsche mir einmal eine Miss-Wahl ohne Malkasten auf dem Gesicht». Hunderte Leser haben sich nach der Miss-Schweiz-Wahl vor einer Woche zur Siegerin geäussert – und zahlreiche haben Jastina Doreen Riederers Unnatürlichkeit moniert.

Umfrage Die Miss Schweiz gibt zu, dass sie ihre Brüste hat «korrigieren lassen». Ihre Meinung? Kein Problem, in der heutigen Zeit sind Beauty-OPs doch gang und gäbe.

Eine Miss sollte schon natürlich schön sein.

Ob Miss oder nicht: Das muss jede und jeder für sich entscheiden.



Klar habe sie in der TV-Show viel Make-up getragen, rechtfertigt sich die 19-Jährige jetzt im Gespräch mit 20 Minuten. «Ich gehe aber durchaus auch mal ungeschminkt aus dem Haus.» Allerdings nie ohne ihre künstlichen Wimpern. Die waren der Miss Schweiz heilig.

Bis jetzt. Für 20 Minuten schminkt sich die Spreitenbacherin, die mit ihrer Mutter in einem märchenschlossartigen Haus mit viel Spitze, Plüsch und Tüll lebt, für einmal komplett ab. Zeigt sich erstmals ohne ihren üppigen Fake-Wimpernkranz – und kann sich sogar damit anfreunden. «Es gefällt mir, ich werde das jetzt öfters so machen.»

Die Kritik trifft sie

Rund eine Woche ist Jastina Doreen nun im Amt. «Aufregende Tage», wie sie resümiert. «Wer kann als 19-Jährige schon von sich behaupten, so viel zu erleben?» Die harsche Kritik lässt sie aber nicht kalt. «Ich lese die Kommentare, auch die bösen», sagt sie.

«Gehen sie gegen meine Mutter, kann ich schlecht damit umgehen.» Dass die Eheprobleme ihrer Eltern in der Öffentlichkeit breitgetreten werden, hat sie am meisten überrascht. Und getroffen. «Ich muss lernen, damit umzugehen. Auch meine Eltern müssen das, für uns alle ist die Situation völlig neu.»

«Habe mich über #MeToo erkundigt»

Verstanden hat die gelernte Detailhandelsfachfrau hingegen schon, dass sie sich als Schönheitskönigin nicht nur mit ihrem Äusseren, sondern auch mit dem politischem Weltgeschehen auseinanderzusetzen hat. Die Frage, wie sie die aktuelle #MeToo-Bewegung mit der Miss-Schweiz-Wahl zusammenbringe, konnte sie kurz nach der Krönung nicht beantworten.

Jetzt sagt Jastina: «Ich habe mich über #MeToo erkundigt und weiss jetzt, um was es geht. Um Vergewaltigungen, Belästigungen und Frauen als Sexobjekte.» Ihr Fazit: Das Thema beisse sich keineswegs mit ihrem Missen-Dasein. «Wer sich wohlfühlt in seinem Körper, soll das doch zeigen dürfen.» Sie sieht sich denn auch als Feministin. «Weil ich finde, dass man als Frau auch das Recht dazu hat, mal Nein zu sagen. Und weil ich zeige, dass man sich als Frau wohlfühlen kann in seinem Körper.»

Gemachte Brüste «aus persönlichen Gründen»

Und wenn das einmal nicht mehr der Fall sein sollte, sieht sie kein Problem darin, der Natur auf die Sprünge zu helfen. «Beauty-OPs stehe ich offen gegenüber, sie sind keine Sünde. Ich finde auch, die Gesellschaft müsste das Thema lockerer sehen.»

Von der Diva zur natürlichen Frau – Jastina Doreen legt ihre Maske ab:

Die Miss Schweiz schminkt sich komplett ab

Sie selbst hatte sich vor der Miss-Wahl gegen die Anschuldigung, aufgespritzte Lippen zu haben, mit einem Bild aus Kindertagen vehement gewehrt. Zu den Behauptungen, sie hätte bei ihren Brüsten nachgeholfen, wollte sie sich zunächst nicht äussern. Auf Instagram brach sie am Dienstagabend aber ihr Schweigen: «Ja, ich habe meine Oberweite aus persönlichen Gründen korrigieren lassen.»

In einer inzwischen gelöschten Insta-Story schrieb sie zunächst, dass die Gründe gesundheitlicher Natur gewesen seien. Mehr werde sie dazu nicht sagen, fügte sie an.