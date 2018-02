Wie gehen Mode und Kälte zusammen?

«Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung.» Bloss: So einfach ist das nicht. Fallen die Temperaturen unter minus 10 Grad, kommt auch ein gut ausgestatteter Kleiderschrank an seine Grenzen. Vor allem, wenn man bei der aktuellen sibirischen Kälte in der Schweiz trotzdem nicht Style-Abstriche machen möchte.

Kann man in diesen Tagen modisch unterwegs sein, ohne zu schlottern? 20 Minuten hat bei heimischen Influencern nachgefragt, ob und vor allem wie Style und Kälte eigentlich zusammen funktionieren können.

Schichtenprinzip und richtiges Schuhwerk

So setzt etwa Model und Ex-Bachelor Rafael Beutl (32) auf gute Schuhe und eine warme Jacke. Auf den angesagten Layer-Look schwört Fashion-Bloggerin Andrea Monica Hug (27) und kombiniert gleich mehrere Jacken übereinander. Ein Heissgetränk in den Händen wärmt die Zürcherin unterwegs zusätzlich.

Wie sich andere Fashionistas und Internetstars trotz der eisigen Temperaturen modisch warm halten, erfahren Sie in der Bildstrecke.

