Kristina und Janosch wohnen zusammen

Sie sind die Ausnahme unter den reihenweise gescheiterten «Bachelor»- und «Bachelerotte»-Paaren. Und der Beweis, dass das organisierte Balzen vor laufenden Kameras eben doch fruchten kann. Janosch Nietlispach (29) ist auch eineinhalb Jahre nach dem Ende der 3+-Kuppelshow noch mit seiner Auserwählten Kristina Radovic (24) zusammen.

Damit das auch weiter so bleibt, macht er in Bachelor-Manier weiter und lässt sich regelmässig etwas für seine Herzdame einfallen. Erst kürzlich bewies er seine Vorzeige-Freund-Qualitäten mit einem 24-stündigen Überraschungs-Marathon an ihrem Geburtstag.

Sechs Tage in der Woche zusammen

Jetzt hat Janosch nachgelegt und Kristina einen Kleiderschrank in seiner Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung in Cham ZG organisiert. «Sie hat mal nebenbei erwähnt, dass ein Möbelstück für ihre Sachen cool wäre», sagt Janosch zu 20 Minuten. «Jetzt habe ich sie mit einer Einladung ins Möbelhaus überrascht.» Wo er ihr dann den Schrank gekauft hat.

Ein romantischer Zug, aber auch ein naheliegender. «Kri verbringt viel Zeit bei mir», sagt er. Genau genommen «oft sechs Tage in der Woche». Kristina bringt es auf den Punkt: «Eigentlich wohnen wir schon zusammen. Es fehlt nur noch die Adressänderung.» Die komme aber bald, meint sie augenzwinkernd.

Erstmal Ferien

Mit dem Kleiderschrank ist der erste Schritt zur offiziellen gemeinsamen Wohnung nun getan. «Freude herrscht!», sagt Kristina und hat das gute Stück bereits mit ihren Sachen gefüllt. Janosch stellt klar: «Ein paar Hemden von mir bleiben aber drin.»

Als Nächstes steht beim Bachelor-Paar dann ein Wohnungswechsel an. Mit der Suche nach einer passenden Bleibe wollen sie sich aber Zeit lassen. Eins ums andere – jetzt gehen sie sowieso erst einmal für zwei Wochen in die Ferien.

