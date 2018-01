Jomilla, was läuft denn jetzt bei euch?

Mit der Liebe ist es nicht ganz einfach. Blickt die ganze Nation auf die Beteiligten, wird die Sache noch verzwickter. So geschehen bei Joel Herger (34) und seiner Herzdame Ludmilla (28).

Seit der Schwyzer Fitness-Fan seine letzte Rose der schüchternen Sportreiterin übergeben hat, lechzen die «Bachelor»-Fans nach einer Klärung: Sind die beiden jetzt ein Paar? Die viel- und doch nichtssagende Antwort von Jomilla: «Nein, noch nicht.»

Zu beschäftigt für die Liebe

Auch eineinhalb Monate nach dem «Bachelor»-Finale in Marokko scheinen die Schmetterlinge noch nicht den Weg in die Schweiz gefunden zu haben. Joel und Ludmilla haben zwar Weihnachten und Neujahr miteinander verbracht und sich seither weitere Male gesehen, dennoch sagt er im Gespräch mit 20 Minuten: «Zusammen sind wir nach wie vor nicht.» Der Grund, warum es bislang nicht über die Kennenlernphase hinaus gereicht hat, sei Zeitmangel. Beide seien «extrem beschäftigt», erklärt Joel.

«Was die meisten Leute nicht wissen», führt er das Dilemma weiter aus, «Ludmilla und ich haben nur einen Tag in der Woche frei. Dass wir diesen dann zusammen verbringen, klappt nicht immer.» Sich bei so wenig Kontakt für eine Beziehung zu entscheiden, sei «nicht einfach». Die beiden drehen sich buchstäblich im Kreis: «Wir haben weder einen Schritt nach vorn noch einen Schritt zurück gemacht.»

Das war die «Bachelor»-Staffel mit Joel und Ludmilla

Fremder Hintern auf Instagram

Auch Ludmillas Geburtstag am 1. Februar feiern die zwei nicht zusammen. Aus einem simplen Grund, wie Joel sagt. Die Springreiterin habe an diesem Wochenende ein Turnier, er wiederum sei an einer Veranstaltung zu Gast. «Wir sehen uns danach», sagt er. «Geburtstage sind Tage wie alle anderen auch. Ludmilla und ich teilen diese Ansicht.»

Klingt nicht gerade nach rosigen Aussichten beim «Bachelor»-Paar. Ob eine andere Frau eine Rolle spielt? Am Montag hat Joel die schöne Hinteransicht einer mysteriösen Dame in einer Instagram-Story gepostet. Der Bachelor winkt ab. Eine andere gebe es nicht, stellt er klar. «Das ist nur eine Kollegin aus der Fitnessbranche.» Und das Bild sei ein sogenannter Shoutout – eine Verlinkung unter Insta-Freunden, um mehr Leute zu erreichen.

Während Ludmilla nach wie vor einen grossen Bogen um Instagram macht, ist Joel heute nämlich als Influencer unterwegs. Knapp 14'000 Menschen folgen ihm inzwischen auf Insta. Und wollen wissen, was denn jetzt zwischen ihm und seiner Auserwählten läuft.

(kfi)