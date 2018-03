«Wir haben keine Zukunft als Liebespaar»

Ja, nein, vielleicht: Joel Herger (34) und Ludmilla Schläfli (29) wollten sich nach dem «Bachelor»-Final im Dezember partout nicht auf einen Beziehungsstatus festlegen. Sie würden sich jetzt erst einmal besser kennen lernen, liessen die beiden verlauten.

Und sie zogen ihre sogenannte Kennenlernphase eisern durch: Mehr als drei Monate lang liessen sie ihre Beziehung offen, zeigten sich mal zusammen, meistens aber getrennt in der Öffentlichkeit. Und liessen sich lediglich ein «Status quo» zum Beziehungsstatus aus der Nase ziehen.

«Es steckt viel mehr dahinter»

Bis jetzt. «Ludmilla war von Donnerstag bis Samstag bei mir, wir haben lange miteinander geredet», sagt Joel Herger zu 20 Minuten. «Wir sehen beide ein, dass wir keine gemeinsame Zukunft als Liebespaar haben.» Ihre Ansichten und Vorstellungen seien zu unterschiedlich.

Und trotzdem: Sie hätten es nach wie vor «mega gut» miteinander, betont der Bachelor. «Wir werden einander auch weiterhin sehen. Miteinander etwas unternehmen und viel reden.» Friends with benefits also? «Nein», sagt Joel. «Es steckt viel mehr dahinter, wir geben uns sehr viel Kraft in diesen stressigen Zeiten.»

Mehr wolle er aber nicht dazu sagen. «Für uns beide passt es momentan so, wie es ist. Und spätestens wenn bei ihr oder bei mir eine andere Person ins Leben tritt, werden wir wieder miteinander reden müssen.»

Janosch und Kristina bleiben Ausnahme

Sie fühle sich gut mit diesem Entscheid, sagt auch Ludmilla. «Das Leben besteht nun einmal nicht nur aus Schwarz und Weiss oder Ja und Nein.» Vieles befinde sich dazwischen, «genau wie die Verbindung zwischen Joel und mir».

Jomilla reihen sich damit in eine lange Tradition gescheiterter «Bachelor»-Beziehungen ein. In der Schweiz hat die 3+-Kuppelshow erst ein einziges Mal Früchte getragen: Ex-Bachelor Janosch Nietlispach (29) ist seit eineinhalb Jahren mit seiner Auserwählten Kristina Radovic (24) zusammen.

