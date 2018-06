Luca Hänni hat jetzt sein eigenes Fan-Magazin

Während andere Musiker meist aufs Digitale setzen und hauptsächlich via Social Media mit ihren Fans in Verbindung treten, hat sich Luca Hänni bewusst dafür entschieden, mit «Luca Hänni Stories» gegen den Strom zu schwimmen.

Seit wenigen Tagen ist sie in seinem Online-Shop erhältlich, die erste Ausgabe seines neuen Magazins: 32 Seiten umfasst das Heft – gefüllt mit Texten und Fotos aus dem Leben des DSDS-Gewinners von 2012.

Private Einblicke

«Auf Social Media ist es nicht möglich, immer die ganze Geschichte meiner Erlebnisse zu erzählen. Durch die Texte habe ich einen Weg gefunden, diese Emotionen und Eindrücke auf Papier zu bringen.» So erklärt Hänni im Gespräch mit 20 Minuten, wieso er neben Sänger nun auch Verleger und Autor ist.

Ein solches Erlebnis stellt die Reise nach Australien dar, die der Berner Anfang Jahr unternommen hat. Er besuchte dort eine Sprachschule – und berichtet jetzt in «Luca Hänni Stories» seinen Fans davon. «Der Inhalt des Magazins ist schon privater als das, was man auf meinen Social-Media-Kanälen sieht», so Hänni.

Aus Hännis eigener Feder

Die Texte für sein Magazin hat der Popstar übrigens alle selbst geschrieben. «Mein Team hat sie nachher aber natürlich gelesen und korrigiert», fügt er lachend hinzu. Insgesamt sei die erste Ausgabe von «Luca Hänni Stories» sehr aufwendig gewesen – «aber es hat sich gelohnt».

Hänni hat Gefallen gefunden am Schreiben und Verlegen: «Luca Hänni Stories» soll keine einmalige Sache bleiben. Bislang steht zwar noch nicht fest, in welchem Turnus das Magazin erscheinen wird, doch der 23-Jährige vermutet, dass es «wahrscheinlich einen Rhythmus von sechs Monaten oder einem Jahr geben» wird.

Und auch für Hännis Fans – die Fännis – scheint die Idee eines gedruckten Hefts zu funktionieren; es seien schon viele Bestellungen eingegangen, sagt der Sänger. Er kennt seine Anhänger genau: «Sie haben gerne etwas, das man in der Hand halten kann.»

Wenn Luca nicht gerade die Feder schwingt, macht er selbiges mit seinen Hüften – wie hier bei The Dance 2018 im Zürcher Hallenstadion. (Quelle: Youtube/Luca Hänni)

